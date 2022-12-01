名嘴曝侯友宜拒談恩恩案「暖心」原因　他揭內幕：聽你在屁！

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出，外界質疑新北市長侯友宜交代不清，日前有媒體人稱，侯友宜曾透露，不談此事是擔心民眾追究父母責任。對此，政治評論家周偉航1日批評，侯友宜和那些局長第一時間就認定恩恩爸來找麻煩，「侯為何要一大早打給某名嘴解釋？選完了還在演，實在很無良。」

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出，恩恩爸日前在臉書寫下千字長文，還原當時恩恩離世的過程，以及後續新北市府應處過程，恩恩爸表示，侯友宜未負起責任，讓新北市隨機官僚殺人，他希望新北市民用選票淘汰不適任者，也於文內再三強調，「希望恩恩留下的悲傷在此停止。」

媒體人黃暐瀚日前在直播中透露侯友宜私下對恩恩案的看法，還說他「被說服了」。黃分享，侯友宜不談恩恩案是怕把所有細節攤開，民眾反而會去追究父母責任，太殘忍了。

周偉航怒批，「聽黃暐瀚在屁啦！」周表示，侯友宜和那些局長第一時間就是要推責任，認定恩恩爸就是故意找麻煩的，這個一堆國民黨籍民代和名嘴去問為什麼不叫局長下台時，都得到類似的答案，「現在想翻案，有沒有良心啊？」

周偉航痛批，這個案子就是衛生局和消防局在那邊亂解釋公文造成的，「還真相咧，如果有這麼暖心，侯友宜為什麼要一大早六點多打給某名嘴解釋？侯這個人就是為了護自己的位子沒良心，就這樣。選完了還在演，實在很無良。」