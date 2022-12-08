民進黨：國民黨「前科犯戰隊」　哪位一審有罪被除名？

▲民進黨發言人李妍慧。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨意圖用自家規章來與民進黨進行對比，指稱國民黨多數只要「一審有罪」就拒絕提名的說法，民進黨發言人李姸慧8日表示，攤開國民黨內一審判決有罪、甚至判刑定讞的黨公職成員，多到都能組成「前科犯戰隊」，到底哪一個一審有罪被除名？

李妍慧指出，國民黨不要拿條款當遮羞布，快點正面回應排黑修法，「請問國民黨這次議長選舉，還要支持這些黑金有前科的人選嗎？」

李姸慧說，包括現任南投縣長林明溱，因「賄選罪」二審判決有罪確定；現任苗栗縣長徐耀昌，一審「圖利罪」判決9年、褫奪公權6年；現任立委傅崐萁，因炒股案一審遭判6年，更二審改判3年，最高院發回後，更三審宣判，依「違反證券交易法」判2年10月，結果國民黨朱立倫主席推動同舟計畫，讓這些前科犯回歸國民黨，連國民黨兩位前考紀會主委魏平政、葉慶元都罵翻。

李姸慧接著指出，桃園市議會議長邱奕勝，「貪汙罪」一審判刑8年，二審判處有期徒刑9年、褫奪公權4年；新竹市議會議長許修睿，違法經營棄土場，隨眾毆打、恐嚇不從廠商，被判6個月有期徒刑，2005年違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪，遭判刑1年、緩刑3年；苗栗縣議會議長鍾東錦，「殺人未遂」判刑7年多，後上訴改判3年6個月；新北市議員周勝考，涉遠雄集團大巨蛋弊案，一審遭判刑10年；現任國民黨中常委蕭景田，曾涉殺警案入獄。國民黨要不要告訴全民，國民黨開除上述哪一個人了？這不是打假球不然是什麼？

李妍慧表示，既然國民黨要搬出自家規章來自打臉，那我們就認真地替國民黨細數了黨內族繁不及備載的案例，也請國民黨回答，為何空有規章卻沒有執行的勇氣？不然就是透過所謂的「同舟計畫」敗部復活，根本就是說一套做一套。

李妍慧強調，近日民進黨為回應社會輿論，正研議立法提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」等排黑條款，國民黨團卻立刻龜縮，稱「對更生人不公平」，顯見根本就是說一套做一套，嘴裡說要排黑，內心卻在顫抖，還想拿遮羞布欺騙全民。