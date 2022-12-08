蔡英文向賴清德表達「不會主導黨務」　「只要對黨好她會協助」

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席職務，被視為「儲君」人選的副總統賴清德在多方勸進下，8日上午致電蔡英文，報告參選黨主席的決定。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文有表達祝福之意，並向賴清德表達，她既然已經不兼任黨主席，對於黨務她不會主導，但只要對民進黨好的事，她會協助。

對於賴清德稍早致電給蔡英文一事，張惇涵受訪證實，蔡英文有向賴清德表達祝福之意，並向賴清德表達，她既然已經不兼任黨主席，對於黨務她不會主導，但只要對民進黨好的事，她會協助；而民進黨是執政黨，蔡英文也期許，執政團隊要團結一致，更努力做事回應人民期待，是重中之重的要務。

據指出，黨主席補選連動了蔡總統在府院的內閣人事布局，因此賴清德先前確實有跟總統先行知會，他有在考慮投入主席補選一事，而賴清德8日也致電給蔡總統，報告他最後的決定；事實上，這段時間裡，除了總統之外，賴清德也就黨內各派系、社會各產業與各領域、基層支持者，都有進行徵詢，完成不同層面的溝通。據了解，連可能持反對意見的正國會、英系都有先溝通，賴清德甚至願意親自聯繫。

一名非新系人士表示，賴清德是2024總統候選人這件事早在選前就「定於一尊」，而接掌黨機器的人選，勢必必須獲得賴清德的信賴，原本可以得到信賴，又可以扮演溝通、協調各派系的人選，就只有同為新系的桃園市長鄭文燦，但當鄭文燦台大碩士學位遭撤銷後，情勢出現變化，已無第二位更適合參選黨魁者。

黨政人士表示，賴清德確實已經是黨內普遍認為的2024總統候選人，有一方聲音認為，現在接任黨主席吃力不討好，還得處理黨內瑣碎的溝通事務；不過，賴清德認為，這個時候要以民進黨整體為重，在黨需要的時候扛起責任，不是只當個候選人。