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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德扛黨魁「不只當候選人」　他盼帶領民進黨深刻反省

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德將參選民進黨主席補選。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席職務，被視為「儲君」人選的副總統賴清德在多方勸進下，8日上午致電蔡英文，報告參選黨主席的決定。黨政人士分析，賴清德確實已是黨內普遍認為的2024總統候選人，有一方聲音認為，現在接任黨主席吃力不討好，還得處理黨內瑣碎的溝通事務，不過，賴清德認為此時要以民進黨整體為重，在黨需要的時候扛起責任，不是只當個候選人。

一名非新系人士表示，賴清德是2024總統候選人這件事早在選前就「定於一尊」，而接掌黨機器的人選，勢必要獲得賴清德的信賴，原本可以得到信賴，又可以扮演溝通、協調各派系的人選，就只有同為新系的桃園市長鄭文燦，但當鄭文燦台大碩士學位遭撤銷後，情勢出現變化，已無第二位更適合參選黨魁者。

據指出，黨主席補選連動總統在府院的內閣人事布局，因此賴清德先前確實有跟總統先行知會，他有在考慮投入主席補選一事，而他8日也確定致電給總統，報告他最後的決定，事實上，這段時間裡，除了總統之外，賴清德也就黨內各派系、社會各產業與各領域、基層支持者，都有進行徵詢，完成不同層面的溝通。據了解，連可能持反對意見的正國會、英系都有先溝通，賴清德甚至親自聯繫。

黨政人士表示，賴清德確實已經是黨內普遍認為的2024總統候選人，有一方聲音認為，現在接任黨主席吃力不討好，還得處理黨內瑣碎的溝通事務；不過，賴清德認為，這個時候要以民進黨整體為重，在黨需要的時候扛起責任，不是只當個候選人。

此外，賴清德子弟兵、立委郭國文表示，賴清德的承擔將引領民進黨檢討後重整旗鼓，團結面對挑戰，敗選後他感受到黨內瀰漫著低氣壓，甚至出現同志互相指責、黨內找戰犯的行為，然而，民眾透過選票傳達給民進黨的不滿，作為執政黨，民進黨必須共同承受。

郭國文強調，「面對挫敗，我們需要有魄力的領導者，帶領民進黨深刻反省，並向台灣民眾展現願意檢討、願意改變的決心」，賴清德不僅有能力推動改革，讓民進黨蛻變成符合民意期待的政黨，他更是透過和各個派系對話，能在此刻團結所有人，引領大家共同面對挫折、走出陰霾的不二人選。

郭國文補充，許多朋友擔心，賴清德做為大家期待的2024總統候選人，擔任黨主席會不會變成球員兼裁判？這個問題自己也思考過，但這一切的前提是，屆時要有初選，等於參選總統有競爭者才會有這樣的疑慮，目前黨主席的當急之務，是帶領政黨自省並檢討，重新正視民意，如此艱困的任務，由賴清德來接任，凸顯他願意承擔責任的精神，期待在賴的領導下，民進黨能創造新局，讓民眾能重拾對民進黨的信心，並看到民進黨的改變。

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關鍵字：

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