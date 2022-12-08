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想吃牢飯避風頭「10元玩具槍搶銀行」　法官這樣判...讓他難如願

▲▼高雄小港板信銀行搶案，嫌犯壓制畫面。（圖／記者吳世龍攝、記者吳世龍翻攝）

▲高雄小港板信銀行去年發生搶案，黃姓嫌犯遭壓制逮捕。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區二苓路板信銀行去年3月4日中午傳出搶案，黃姓男子持玩具手槍走進銀行內行搶，而警方獲報後於3分鐘內抵達現場，火速將其逮捕，黃男被捕後說因為在外積欠債務，想要吃牢飯避風頭，但法院審理後，依恐嚇取財未遂罪判他徒刑1年10月，緩刑4年，並必須進入相當處所施以監護2年。

這起搶案發生在去年3月4日中午12時許，黃姓男子先到10元商店買了一把玩具手槍，隨後就闖進位於小港區的板信銀行內聲稱要搶劫，隨後就把手槍放在櫃台上，並未做出攻擊的舉動，而警方獲報後，於3分鐘內到場將嫌犯壓制。

▲▼高雄小港板信銀行搶案。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄小港板信銀行去年發生搶案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

黃姓嫌犯被捕後表示，嫌犯是因為積欠債務、外加上生活所需費用，才會想到要以搶銀行的方式吃牢飯順便避風頭。

警方則查出，黃姓嫌犯很愛玩電玩，之前就有積欠債務，其父親有在幫他還債，目前是以打零工的方式維持生活，訊後被移送、起訴。

法院審理時發現，黃姓男子因罹患思覺失調症、酒精使用疾患等精神障礙，使他依自身辨識而行為的能力顯著減低，而他在行搶時，除了把玩具手槍放在櫃檯上，沒有其他言行舉動，因此並不構成《刑法》強盜罪，只能算是恐嚇取財罪，而且他拿出槍後沒有瞄準任何人，沒有激動誇張的動作，也沒搶到錢，加上槍枝經過鑑定根本沒有殺傷力，加上他惡性非屬重大，且犯後已有悔意，因此依恐嚇取財未遂罪判他徒刑1年10月，緩刑4年，並令入相當處所施以監護2年，全案可上訴。

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