山東驚傳銀行搶劫！大批武警持槍包圍現場　狙擊手登高樓戒備

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸山東泰安今（15）日午間發生銀行搶劫案，民眾拍攝到大量警車到場，還有狙擊手帶槍登上高樓，目前嫌犯已被警方控制。

▲警方持槍抵達現場。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，事發於今日午間12時許，中國銀行泰山支行發生搶劫案。現場畫面可見，武警、特警持槍在銀行外包圍現場，與嫌犯進行對峙，交警也拉起封鎖線，撤離附近民眾。

▲現場畫面。（圖／翻攝微博）

附近一名市民透露，他在事發銀行附近上班，下午1時許看到銀行附近來了不少警察，聽說有人搶銀行，沒多久後聽到一聲響，疑似是槍聲，「現場有不少人圍觀，附近道路也被封鎖」，還看到有一人被抬上救護車拉走了。

▲當地警方出動狙擊手在制高點埋伏。（圖／翻攝微博）

對此，泰山公安局工作人員回應稱，已前往處置，嫌疑人是否持槍未獲證實。《泰安日報》下午2時22分報導稱，警方成功處置一起銀行搶劫案件，但隨後這篇文章已無法瀏覽。

由於大陸管控嚴格，近年鮮少發生搶劫銀行的案件，因此不少網友表示，「這是演習還是真有人這麼大膽子…」、「都2022年了，還有人搶銀行！」、「啥年代了，這肯定是必破的案…」、「震驚，現在還敢搶銀行嗎？當監控是擺設嘛？」。

▼ 有民眾拍到疑似一名嫌犯被擊斃送上救護車，不過消息並未獲得官方證實。（圖／翻攝自微博）