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社會 社會焦點 保障人權

怪風吹落安全帽卡轎車底盤　騎士不服挨罰「肇逃」被法官打臉

▲徐姓男子就是愛「潮帽」，涉嫌竊取多頂安全帽，被市警二分局查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安全帽示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名楊姓男子騎機車在路上時突遇怪風，將他的安全帽吹落路面，後方的轎車隨即輾過，安全帽正好卡在轎車底盤，車子動彈不得，楊男認為安全帽應該已經壓壞，隨即騎車離去，但轎車駕駛卻因此氣炸報警，警方依法對他開罰3000元，吊照3個月，楊男不符提起行政訴訟，法官認為處分沒有違誤，判他敗訴。

判決指出，楊男是去年11月8日中午12時許騎機車行經台中公益路、公正路口時，突然一陣怪風吹來，把他的安全帽吹落到後方地面，楊男放慢車速察看，發現安全帽已經被一輛轎車輾過，他認為安全帽已經壓壞，但反正沒人受傷，因此隨即騎車離去，又另外買了一頂安全帽。

不過，轎車卻因為楊男的安全帽卡住，動彈不得，車主氣得報警，警方調查後對楊男開出「機車駕駛人肇事，無人受傷，未依規定處置逃逸」交通違規，罰他3000元，還要吊扣駕照3個月，並應參加道路交通安全講習」。

楊男收到罰單後覺得不服，提起行政訴訟，他主張，他是因為強風把安全帽吹飛，當時有察看安全帽飛到哪裡，但沒發現，想一想就算了，而且離開是為了安全趕快去買了另一頂安全帽。

高雄市交通局認為，交通事故發生後，就算是無人傷亡且車輛尚能行駛，無論肇事責任誰屬，除非已經當場與肇事對造和解，否則均有義務停留肇事現場，因此認為楊男逕行駛離現場的行為已經違規，裁處無不合。

法官認為，楊男在安全帽飛走的當下就已經發現卡在車底，卻沒有留下聯絡方式及協助排除障礙就離開現場，害轎車車主無法求償，且他已是成年人，對於駕車肇事後應留置現場並採取適當處置駕駛人基本常識，自不能推諉其為安全及符合法規而離去購買安全帽，因此認為開罰無違誤，判楊男敗訴。

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