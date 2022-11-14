高雄女開庭放鳥3次還騙「出車禍」　法官當庭裁定羈押3個月

▲高雄地方法院。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓女子因偽造有價證券案遭通緝，後來被緝獲，法院召開準備程序庭時，她3度放鳥法官，還騙說發生車禍，今年10月被拘提到案後，法院認為她有逃亡之虞，裁定羈押3個月，她不服聲請停押，辯稱自己因為上夜班沒注意到開庭時間，之前也已坦承犯行，但法官查出她根本沒發生車禍，已多次不到庭，不羈押無法有利後續的審判，因此駁回她的聲請。

林姓女子是因為偽造有價證券罪嫌被檢察官提起公訴，她在偵查中就曾遭通緝，今年3月24日高雄地院召開準備程序庭時，林女就沒現身，經過第1次拘提、通緝，4月29日被緝獲，法院告知她5月26日再次開庭，黃女再度未到庭，法院打電話詢問，林女竟稱在去法院的路上發生車禍，人在醫院，會再提供報案三聯單，卻始終未提出任何資料以為佐證。

法院函請高雄市警局提供5月26日10時許前的全部車禍報案紀錄後，卻沒發現有林女和丈夫的車禍紀錄，也沒有就醫紀錄，後來法院第2次拘提，並於10月1日拘獲林女，且告知10月3日到法院院報到。

到了3日，林女還是沒出現，法院打電話給林女，林女又說記錯日期，以為是4日，法院於是請她4日按時報到，結果她3度放鳥法官，手機也轉入語音信箱，法院第3次拘提後，於10月24日拘獲林女，法官認為林女屢次無正當理由而不到場，有逃亡之虞，於是當庭裁定她羈押3個月。

林女不服裁定，向法院聲請解除羈押，並辯稱她因為上夜班到凌晨2、3點，白天是睡眠時間，所以才沒注意開庭通知，才會每每不慎錯過開庭期日，而且她在偵查時已經坦承犯行，也和被害人有調解的意願，因此沒有羈押的必要。

但法官認為，林女涉犯偽造有價證券罪嫌的最輕本刑為3年以上有期徒刑，罪責非輕，因此林女有逃亡之虞，加上她先前已經放鳥過法院3次，不羈押難確保後續審判及執行的順利進行，因此駁回林女的聲請，不讓她出來。