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社會 社會焦點 保障人權

獨／百萬網紅「烏鴉」被抓…蘭小明回應了　還原恩怨2部曲

記者陳雕文／綜合報導

前竹聯幫幹部、現為網紅的蘭小明，跟知名YouTuber烏鴉在網路上征戰已久，如今烏鴉被依妨害自由、恐嚇危安等罪移送台北地檢署，蘭小明表示內心看法，也說自己的餐廳曾在今年6月被人丟蟑螂，蘭小明調查發現犯案的人都是竹聯幫的，等於網內互打！而犯案人後來也認為被騙了才一時衝動，想找烏鴉算帳。

▲綽號烏鴉，遭檢警懷疑是竹聯幫仁堂成員的陳柏融遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲綽號烏鴉的網紅陳柏融遭檢警懷疑是竹聯幫仁堂成員，遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

 大安分局受理「蘭小明被堵案」後成立專案小組，經調閱相關影像鎖定現場犯嫌身分，係本名陳柏融的「烏鴉」所為，警方觀看影片，發現陳嫌今年8月1日對外自稱竹聯幫仁堂成員，且曾涉入彰化拼鮮公司恐嚇取財案，獅子大開口索討500萬，還說「如果嫌太多就先給250萬」要求對方花錢消災保平安。

大安警分局報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，12月7日南下台中將「烏鴉」陳男查獲到案，全案警詢後妨害自由、恐嚇危安等罪移送台北地檢署偵辦，並將持續追查烏鴉及幕後一干人等是否涉及組織犯罪。

▲▼蘭小明。（圖／記者陳雕文攝）

▲蘭小明發表看法。（圖／記者陳雕文攝）

對此蘭小明表示，他的想法很簡單，就是「犯法的事不要做」天網恢恢疏而不漏，你（烏鴉）到處抹黑亂七八糟不要以為人家都不會提告，全部都會浮出水面，不要以為有百萬粉絲訂閱就可以為所欲為！接著蘭小明簡述過去恩怨並提供影片。

●首部曲：街頭堵人

蘭小明表示，在今年6月9日他在台北大安區復興南路1段135巷、大安路1段路口被烏鴉及其製作團隊堵人，而這些片段還被上傳YouTube令他心生畏懼，認為烏鴉挑釁並阻擾其自由行動，於是報警處理。

▲網紅「烏鴉」陳柏融與蘭小明私人恩怨，揭開竹聯幫網內互打序幕。（圖／翻攝YOUTUBER）

▲網紅「烏鴉」陳柏融與蘭小明私人恩怨，從堵訪開始。（圖／翻攝YOUTUBE）

●二部曲：撒蟑螂

到了今年6月25日晚間9點多，他的和牛餐廳晚間9點多，突然闖入多名身穿黑衣的未成年人，不但出言嗆聲還把一袋蟑螂撒在地上，嚇得店員第一時間不知所措，事後趕緊報案。

▲▼潑撒蟑螂。（圖／蘭小明提供）

▲蘭小明的和牛餐廳遭黑衣人潑撒蟑螂。（圖／蘭小明提供）

犯嫌後來被一一逮捕並保護管束，蘭小明不想多苛責決定和解，認為現在很多年輕人都不知道他是誰了，不想計較，但沒想到這起案件又跟烏鴉有關！蘭小多方求證後發現，原來這些小朋友是受到烏鴉挑撥而出手，但後來發現蘭小明是自己人，覺得被騙了因此想找烏鴉理論，後來是其他大哥制止，要小弟別再生事。

●烏鴉澄清

針對蘭小明的指控，烏鴉表示，「我會去找他是因為網紅蛋塔踢爆拼鮮的鍋子，但蘭小明不斷霸凌蛋塔，甚至怒罵我，他自己要求我去踢爆他，而去看我影片就知道，我只是去採訪他，也可以幫廣大網友釋疑解惑。我問了他為什麼要收拼鮮的錢霸凌蛋塔？為什麼罵連千毅轉頭改罵勾惡？是不是收連千毅的錢之類的。」

至於潑蟑螂這件事，烏鴉表示，「大安分局都可以作證，根本不是我去潑的，甚至大隊長跟我聊天的時候都在笑說蘭小明自導自演，所以根本不關我的事啊！」

烏鴉喊冤說，「警察可以證明我跟那些人連聯絡方式都沒有，然後，被丟蟑螂的餐廳櫃檯小姐報警，蘭小明到現場的時候還說『沒事啦！我們自己掃一掃就好了』還念櫃檯小姐『幹嘛報警』，我就覺得他自導自演。你想一下，我踢爆比較快，還是潑蟑螂讓他直播，他（蘭小明）毫無邏輯可言。」

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