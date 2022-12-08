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巴西16人首次踢世界盃！　內馬爾超顧年輕球員：成為他們的後盾

▲▼巴西足球明星內馬爾（Neymar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲30歲的內馬爾（Neymar）面對他人生中的第三屆世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電

巴西足球明星內馬爾（Neymar）從22歲的大男孩變成30歲的成熟男人抵達卡達，面對他人生中的第三屆世界盃，內馬爾再次成為國家隊的主角，同時肩負帶領年輕隊友的責任。

2014年，在羅納度（Ronaldo）和羅伯托‧卡羅斯（Roberto Carlos）等名將退役，阿德里亞諾（Adriano）和羅納迪諾（Ronaldinho）等球員表現力降低的情況下，該屆世界盃領導巴西隊的責任，落在當時只有22歲的內馬爾身上。

▲▼巴西足球明星內馬爾（Neymar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼本屆巴西隊有16人是首次參加世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴西足球明星內馬爾（Neymar）。（圖／達志影像／美聯社）

如今，在一個充滿年輕人和有16名首次參加世界盃運動員的團體中，內馬爾說，希望能成為他們的後盾，以彌補自己在進入國家隊最初幾年沒有得到的支援力量。

從2022年卡達世界盃開賽以來，內馬爾的一些舉動都顯示他非常照顧年輕隊友。例如巴西在小組賽最後一役敗給喀麥隆後，當時還受傷的內馬爾走進球場擁抱最年輕的隊員之一、只有21歲的羅德里戈（Rodrygo）。

稍晚，內馬爾在Instagram 發布一張記錄那一刻的照片，寫上「高手（craque）」，為年輕隊友們打氣。

接著在下一場對陣韓國時，內馬爾在上半場結束返回更衣室後，亦對前鋒拉斐爾（Raphinha）傳授一些技巧。11月底接受巴西體育新聞網站ge訪問時，現效力西班牙巴塞隆納的拉斐爾已經強調內馬爾對他在國家隊快速適應的重要性。

內馬爾告訴拉斐爾要做他自己，展示自己的個性，在國家隊盡力為之，就算輸球也能夠抬頭挺胸的踏出球場。

拉斐爾一直牢記內馬爾的話，說內馬爾是一個了不起的人，為人熱情，盡心盡力照顧好國家隊較年輕的球員。

▲▼巴西足球明星內馬爾（Neymar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾嘗試以自己的方式帶領團隊。（圖／達志影像／美聯社）

巴西隊教練泰特（Tite）在記者會上不只強調內馬爾的踢球技術純熟，也多次提及最近幾年內馬爾肩負的道德角色。

2018年俄羅斯世界盃，內馬爾因表現低於預期受到批評後，泰特讓內馬爾擔任國家隊隊長，分配內馬爾更多責任，以凸顯他的重要性。但內馬爾在2019年年中的法國盃決賽中對一名球迷施暴後，泰特將隊長臂章直接給了艾維斯（Daniel Alves）。

▲▼巴西足球明星內馬爾（Neymar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼內馬爾對團隊的領導影響力不言而喻。（圖／路透）

▲▼巴西足球明星內馬爾（Neymar）。（圖／路透）

雖然不是隊長，內馬爾仍嘗試以自己的方式帶領團隊，例如傳遞信心，讓年輕隊友更放心；還有以身作則，就像在腳踝受傷恢復期間一樣，他幾乎每一天都從早到晚進行物理治療以加速重返球場。

巴西後衛席瓦（Thiago Silva）表示，內馬爾對團隊的領導影響力不言而喻，所有球員，尤其是年輕球員，都會模仿他的作為，這就是偶像效應。

除了領導年輕球員、為球隊帶來士氣外，內馬爾能為國家隊做出的最大貢獻，是在卡達世界盃獲得六冠王的榮譽。現在還差三步，第一步就是在巴西時間9日中午12時（台灣時間9日晚間11時）對陣克羅埃西亞，爭取進入四強。

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