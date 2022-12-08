姆巴佩「深情對望照」瘋傳　吉魯親曝2人關係！球迷嗨喊：原地結婚

▲法國隊2名前鋒吉魯和姆巴佩在世足賽場上深情相擁對望的一幕被網友瘋傳，還被拿來與經典電影《手札情緣》的浪漫吻戲做對比。（圖／翻攝自推特@equipedefrance、@BeardedGenius）

記者張寧倢／綜合外電報導

世足衛冕軍法國4日以3比1戰勝波蘭，取得8強門票，贏球功臣是率先破門的36歲大將吉魯（Olivier Giroud）與梅開二度的24歲前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。而姆巴佩跳到吉魯身上、相擁對望的一幕引發網友熱議，還將兩人照片與電影《手札情緣》男女主角熱吻畫面做成對比照，瘋狂轉傳並高喊「請原地結婚！」

▲法國吉魯和姆巴佩先後進球，聯手擊敗波蘭。（圖／路透）

法國陣中老大哥吉魯4日在16強淘汰賽中對上波蘭，接到姆巴佩傳球助攻，踢進法國隊首顆進球。下半場姆巴佩2度破門，攻進他個人在世界盃第9顆、本屆第5顆進球。兩大功臣進球後情緒激昂，姆巴佩興奮地跳上吉魯的腰部，兩人不僅開心相擁，還來一個深情對望，這一幕被在場無數鏡頭捕捉。法國國足官方推特也發出這張照片表示，「當對方這樣看著你的時候，你彷彿已贏了一切。」

Giroud sur sa photo avec Mbappé :



« Il n'y avait rien de calculé, ça fait une très jolie photo, j'ai beaucoup rigolé sur les montages. C'est naturel. Le sport de haut niveau nous fait vivre des moments magiques comme ça. » pic.twitter.com/pJ0aYdeyqF — Actu Foot (@ActuFoot_) December 6, 2022

除了上萬網友到「官方認證CP照」下面按讚，起鬨要他們「原地結婚」之外，許多人還聯想到2004年經典電影《手札情緣》（The Notebook）男女主角在雨中擁吻的情節，並將吉魯和姆巴佩合照與電影劇照拼貼對比，還原度高得驚人。部分網友也發揮創意做各種哽圖，幫吉魯和姆巴佩P上浪漫的巴黎鐵塔夜景，或是各種「送入洞房」的有趣背景。

The Notebook (2004) | Mbappe & Giroud (2022) pic.twitter.com/CK3UM7xKcQ — José Luis (@stardustreader) December 4, 2022

Mbappe : Bebe, on le fait aussi avec les anglais?

Giroud : Tu sais lire dans mes pensées, mon amour. pic.twitter.com/r9ynTjNrp4 — Lettre Hume Un (@lettre_hume_un) December 4, 2022

網友們對於「男上加男」熱烈迴響，吉魯也在受訪時笑說，他完全沒有預料到會有這些反應，不過連他自己看到照片後也捧腹大笑，「這是張很美的照片，那些圖真的太好笑了。這是很自然的事，高水準的比賽讓我們贏來這樣的美妙時刻。」他說，「我和姆巴佩的關係非常好，對我而言一直都是如此。我們希望在隊中傳遞出這種熱情。」

Mbappe et Giroud après la victoire de la France, ce soir en amoureux.. pic.twitter.com/mZSLGVExDW — Ploufa (@ploufa_yt) December 4, 2022

先前包含英國在內的許多媒體多以緊張、競爭關係來形容兩人的「兄弟情誼」，但吉魯受訪時也大讚姆巴佩是一名神隊友，「在我效力過的所有球隊中，他顯然是我合作過最好的前鋒。」他表示，效率高、具有果斷力和強大競爭力的姆巴佩對於法國隊而言至關重要，「他太棒了，而且他還年輕，這讓人足以害怕，因為他還會繼續進步。」

Quand ça va chercher Giroud et Mbappé dans leur chambre pour venir manger #FRAPOL pic.twitter.com/WvqWlzv0Qn — Jagaymo (@Jagaymo_) December 4, 2022

Find someone who looks at you the way Mbappé looks at Giroud pic.twitter.com/hV1bRPODuA — B/R Football (@brfootball) December 4, 2022

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