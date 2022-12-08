可頌12／15上市、國王派12／30開賣　烘焙職人賽冠軍作品吃得到了

▲一之軒張世彬冠軍可頌預計12月15日上市。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

聖誕節腳步越來越近，「第三屆德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」8強將在聖誕節前夕，與消費者分享本屆比賽作品，即日起陸續商品化上市，冠軍可頌預計12月15日上市，國王派預計12月30日上市，亞軍國王派則是已經在12月6日開始接受民眾預訂。上屆冠軍台北文華東方酒店康豐柚也將推出國王派等共襄盛舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一之軒-國王派內餡是以金棗與開心果為主，帶出獨特且少見的清新風味。（圖／業者提供）

本屆「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」奪冠的「一之軒」張世彬，將參賽作品製程略做調整，可頌預計12月15日、國王派預計12月30日於全台29家門市正式推出上市。「開心果金棗國王派（999元/7吋）」比賽時原為心型，為了讓消費者可以同時體驗傳統國王派的經典圓形、雕花之美，因此正式上市版本將以圓形為主，而內餡則是以西西里開心果餡和西西里開心果醬為主，混合少許杏仁粉為輔，並以金棗在濃郁的堅果奶油風味之外提點些許果酸清爽，讓風味平衡感更佳。

▲多那之-國王派中以金棗搭配鴨胸，融合的鹹甜口味一點也不違和。（圖／業者提供）

亞軍多那之卓宗賢的「金胸國王派(1280元/8吋)」外型雖是傳統的圓形，口味卻與傳統大有逕庭，以加入橙酒添香的奶油餡混合酸甜糖漬金棗、煙燻宜蘭鴨胸做成內餡，嚐起來酸甜燻香，搭配層次酥脆、奶油香氣迷人的派皮，愈吃愈順口。12月6日起，多那之全台50個門市（離島除外）開始接受民眾預訂「金胸國王派」和傳統杏仁奶油餡的「主廚國王派」。

▲台南遠東香格里拉品香坊-國王派以金棗搭開心果溫潤香氣，平衡又帶衝擊感。（圖／業日提供）

季軍台南遠東香格里拉陳佳妤的「西西里開心果金棗國王派（1390元/6吋）」入口味覺變化豐富，鼻子先聞到濃郁的奶油酥皮香氣，接著可感受開心果內餡溫潤及獨特香氣，金棗的酸甜滋味接續從舌尖傳來，融合成平衡又帶一絲衝擊的味蕾感受。國王派即日起供應至明年1月底，需3天前預購。

國王派galette des Rois是法國人在每年1月6日天主教主顯節前後食用的一種圓形餡餅，由千層酥皮加上杏仁奶油內餡烤製而成，餅中藏有小瓷偶，通常伴隨硬紙做的王冠一起售賣，吃到瓷偶的人可戴上王冠並接受眾人祝福。如今，在法國國王派雖仍以傳統口味為主流，不過顛覆傳統，在造型和口味上創新也大有人在，並成為當年度聖誕節熱門話題，「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」總決賽即以指定台灣本土食材糖漬金棗、草莓乾、芝麻醬為題，讓國王派重新翻新。

▲台北文華東方酒店-聖誕花圈布里歐。（圖／業者提供）

上屆冠軍台北文華東方酒店康豐柚則是推出法國當地兩款截然不同的國王派，一款是南法版的聖誕花圈布里歐，一款是傳統國王派。