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國王派大賽結果出爐！文華東方麵包主廚奪冠　李聖傑拿下創意獎

▲國王派大賽結果出爐！文華東方麵包主廚奪冠。（圖／德麥食品提供）

▲國王派大賽結果出爐！文華東方麵包主廚奪冠。（圖／德麥食品提供）

記者黃士原／台北報導

由德麥食品主辦的「第二屆德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，從200名參賽選手中脫穎而出的8強選手經過兩日激烈競爭，今（22）日由所長施坤河擔任評審長的7人評審團選出冠軍，由台北文華東方酒店麵包主廚康豐柚奪得冠軍。

其他得獎選手，包括亞軍拾穗的周俊宏、季軍侯布雄法式甜點沙龍的李聖傑，以及獲得優選的櫻桃屋CHERYIA方柏舜、萊德生活烘焙的宋昶毅、優仕紳烘焙館的陳建宇、阿瑪迪斯咖啡館的張雅蕙、吉可頌丹麥專門店的劉彥漢等。

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爲測試選手對國王派造型、風味的掌握度與作品設計的表達力，主辦單位今年新增創意國王派冠軍獎項，首度將創意與傳統國王派一起納入評分項目，創意主題計有經典芋頭、金鑽鳳梨、玫瑰草莓、紅心芭樂等4種台灣在地食材，每位選手的指定主題都在比賽當天才從神秘箱中抽出，完成作品後尚需親自向評審團說明創作理念。

▲創意國王派的最高分，最後由抽中玫瑰草莓的侯布雄法式甜點沙龍麵包副主廚李聖傑拿下。（圖／德麥食品提供）

創意國王派的最高分，最後由抽中玫瑰草莓的侯布雄法式甜點沙龍麵包副主廚李聖傑拿下。李聖傑說，玫瑰草莓完全就是會讓人幸福的食材，像是熱戀中的男女，外型以心型的概念發想，能夠送禮時讓另外一半感受滿滿的愛，內餡以酸甜去做平衡再加入飽滿的草莓果乾，最後上層加入玫瑰花醬去讓色、香、味能夠相互呼應。

▲世界麵包冠軍王鵬傑連續兩年為德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽製作台灣最大國王派。（圖／德麥食品提供）

冠軍賽另一個高潮-最大國王派分切儀式，今年同樣委託世界麵包冠軍王鵬傑團隊製作全台最大國王派，王鵬傑師傅表示，法國巴黎麵包師公會在主顯節時有製作巨大國王派（直徑80～100公分）送進總統府，與民眾一起過節的習俗。王鵬傑師傅監製的最大國王派派皮全程以手工擀製，製作過程共費時3天，烤焙後重達15公斤、直徑110公分，尺寸更甚法國傳統最大國王派。其中法國萊思克LESCURE發酵奶油用量高達6公斤，亦是國王派迷人香氣的重要的關鍵。

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