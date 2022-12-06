爬大凍山1家3口狀況多　兒失蹤3hrs獲救...父母又迷路山上過夜

▲來自高雄市的蔡姓一家3口，前往台南前往關仔嶺爬大凍山，3人卻在下山時分途而行卻都迷途，幸好被南消一大隊搜救尋獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡姓男子1家3口，日前前往關仔嶺爬大凍山，3人卻在下山時分開前進，卻都迷路向台南市消防局求救，台南市消防局第一救災救護大隊關嶺分隊，出動人員前往搜尋，經5日下午至6日上午搜尋，3人平安被尋獲。

台南市消防局指出，5日下午2時30分許接獲報案，24歲蔡姓男子（住高雄市前鎮區）)表示，他與60歲蔡父、58歲蔡母3人，一早特地從高雄開車來關仔嶺爬大凍山，登上大凍山最高點後，他選擇從另一岔路繞道附近的九龍山再下山，父母則選擇從早上爬大凍山的原路返回，父母、兒子3人相約山下土地公廟停車場會合。

由於蔡男對前往九龍山的路況不熟悉，下午2時30分左右發現自己迷路了，於是以手機向119勤務中心報案求救，經119執勤員引導蔡男以手機google地圖定位，顯示位址為嘉義縣大埔鄉永樂村方圓5公里處，關嶺分隊立即出動人員前往搜尋，由九龍山上切往嘉義縣大埔鄉方向救援，經多方聯繫研判應為九龍往大凍山方向，終於5日下午5時許尋獲失蹤蔡男。

救難人員晚上6時20分將蔡男載抵土地公廟時，發現蔡父、蔡母也未下山會合，因父母二人均未攜帶手機無法取得聯繫，關嶺分隊於是再召集人員摸黑前往大凍山搜尋，直至深夜10時搜尋未果，暫退回關嶺分隊休整。

6日上午8時許，台南市消防局第一救災救護大隊召集轄下關嶺、東山分隊及特搜分隊警、義消共18人，於關嶺分隊實施勤前教育，規劃A、B、C三條搜索路線，範圍涵蓋大凍山域、九龍山域、大埔鄉山域。展開搜索後，消防人員於上午9時50分左右在大凍山第二涼亭附近，發現失蹤的蔡姓夫妻，立即給予糧食、飲水補充體力，檢視2人身體狀況均無大礙。

蔡父表示，夫妻2人在山上一夜驚魂，還好發現一處山寮可躲避禦寒，天亮後再次找尋原有登山路徑終能獲救真是萬幸，對於搜救人員深感謝意。

台南市消防局第一救災救護大隊石家源大隊長，呼籲喜愛大自然的民眾，近來氣候日夜溫差甚大，登山前請注意保暖，規劃好路線，避免進入不熟悉之山區，進入山區活動時應攜帶手機通訊設備，避免落單或單獨行動時發生意外求助無援。