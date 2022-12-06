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推動新式體能訓練及救災人員管制系統　南消打造全新救災團隊

▲台南市消防局第五大隊5日及6日辦理所屬全體消防人員之新式體能常訓、救助複訓及救災人員管制系統訓練，提升救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊5日及6日辦理所屬全體消防人員之新式體能常訓、救助複訓及救災人員管制系統訓練，提升救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊5日及6日辦理所屬全體消防人員之新式體能常訓、救助複訓及救災人員管制系統訓練，針對基本體能、繩索技能進行測驗，另外特別針對新建置之救災人員管制系統進行相關訓練，提升救災效能。

五大隊指出，全新的體能訓練方式，讓消防人員平時建立基礎體能，提升個人戰技並避免受傷；運用電子平板及Beacon進行管制的救災人員管制系統，使災時建立安全管制機制，提升整體救災效率並掌握安全。

▲台南市消防局第五大隊5日及6日辦理所屬全體消防人員之新式體能常訓、救助複訓及救災人員管制系統訓練，提升救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新式常訓體能的7個項目有別於以往舊式的測驗項目，其中「立定跳遠及6公尺30秒折返跑」是對應訓練瞬間爆發力、「後拋擲遠及懸吊軀體」為針對身體全身肌群進行協調性的鍛鍊，包括正確使用核心肌群、腹肌及背肌的力量；另外，「六角槓硬舉及負重行走」則強化肌耐力鍛鍊，原3000公尺跑步縮短為「1500公尺」，是在訓練面對勤務現場所需短時間大量的體能消耗。

▲台南市消防局第五大隊5日及6日辦理所屬全體消防人員之新式體能常訓、救助複訓及救災人員管制系統訓練，提升救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全新的救災人員管制系統係運用電子平板及Beacon設備，進行救災現場之人員管控，其操作方式結合實際的救災管理作業，有利於人員之報到及分區入室管制，可有效追蹤救災人員之動向、時間及安全相關事項。此外，運用Beacon感應設備及線上報到機制，可使救災人員不必逐一至管制設備旁邊進行報到，落實安全管制同時又能兼顧救災效率。

▲台南市消防局第五大隊5日及6日辦理所屬全體消防人員之新式體能常訓、救助複訓及救災人員管制系統訓練，提升救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，消防局一直以來秉持不斷創新及救災安全的精神，消防人員以良好體力為堅實的基礎，才能維護自身安全；救災安全管制系統是今年消防局研發完成之電子系統，為的是落實災害現場安全管理，才能安全有效發揮各項消防戰技之效率，並於救援時提供強大及可靠救災能量，以保護人民生命財產安全。

▲台南市消防局第五大隊5日及6日辦理所屬全體消防人員之新式體能常訓、救助複訓及救災人員管制系統訓練，提升救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，消防人員的基本技能及體能是救災之本，五大隊平時均落實要求各分隊及人員養成體能鍛鍊及平時訓練的習慣；救災安全管制系統更是救災現場不可或缺之一環，將能同時提升救災效率及安全，引進全新的訓練觀念及救災設備，期望能使救災團隊有更強的戰力及效能。

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