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新式體能測驗登場安全評估不馬虎　南消一大隊全面提升消防戰力

▲台南市消防局第一救災救護大隊，配合消防署辦理新式體能測驗，5日於新營體育場針對具有救助隊證書人員舉辦測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊，配合消防署辦理新式體能測驗，5日於新營體育場針對具有救助隊證書人員舉辦測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊，配合消防署辦理新式體能測驗，5日於新營體育場針對具有救助隊證書人員舉辦測驗，其內容依據消防人員各式勤務所需體能、肌耐力、瞬間爆發力而設計，讓消防人員面對災難現場也更具優勢，順利完成救災勤務。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，配合消防署辦理新式體能測驗，5日於新營體育場針對具有救助隊證書人員舉辦測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新式常訓體能的7個項目有別於以往舊式的測驗項目，其中「立定跳遠及6公尺30秒折返跑」是對應訓練瞬間爆發力、「後拋擲遠及懸吊軀體」為針對身體全身肌群進行協調性的鍛鍊，包括正確使用核心肌群、腹肌及背肌的力量；另外，「六角槓硬舉及負重行走」則強化肌耐力鍛鍊，原3000公尺跑步縮短為「1500公尺」，是在訓練面對勤務現場所需短時間大量的體能消耗。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，配合消防署辦理新式體能測驗，5日於新營體育場針對具有救助隊證書人員舉辦測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為確保受測人員安全，本次訓練事先選任授課教官團於執行訓練前向受訓人員解說、示範及指導訓練內容，並說明可能產生之風險及確保自身安全方式。並請新營高級救護隊之高級救護技術員，在現場監測受訓人員操作方式與身體狀況，避免訓練事故之發生。

安全官也針對訓練場地之裝備、器材做安全檢核管理，並進行安全性評估及訓練期間之安全警戒作業。藉以強化辦理訓練之周延性，進而提升各項救災訓練安全性，避免人員發生受傷之情事。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，配合消防署辦理新式體能測驗，5日於新營體育場針對具有救助隊證書人員舉辦測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯強調，新式體能測驗的推行，乃針對實際面對救災勤務時所需具備的各項體能進行提升，在救災救護勤務上能及時因應，不僅讓消防人員透過體能訓練了解並強化自己的最大肌力，提升執勤效率，同時有效降低出勤受傷風險。消防人員唯有維持良好體能，才能維護自身安全，並於救援時提供強大及可靠救災能量，以保護人民生命財產安全。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，配合消防署辦理新式體能測驗，5日於新營體育場針對具有救助隊證書人員舉辦測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大救災救護大隊大隊長石家源表示，在災害現場救護及搬運患者都需要消耗大量的肌力及體能，有效且正確的鍛練消防人員的肌力與體能，期能防止在救災過程中因不當使用肌肉而受傷，一併提高救災安全係數。核心肌群強度的增加，不論是工作面對勤務上或生活上都能產生很大的助益。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，配合消防署辦理新式體能測驗，5日於新營體育場針對具有救助隊證書人員舉辦測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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