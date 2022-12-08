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網友熱議10大海外代購品項公開　「包包」討論最高2大原因曝光

▲▼信用卡,回饋,刷卡金.網購,外送,串流。（圖／unsplash）

▲網路購物便利，透過海外代購也能輕鬆入手想要的國外商品。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

不用出國也能買到當地商品，現在網路上有許多提供海外代購服務的商家，解決民眾想要購買國外商品卻語言不通、跨境交易手續繁複、在台灣購買海外產品價格較昂貴等問題。不過海外代購品項五花八門，服飾、流行配件、3C家電等都有人買，而有10大熱門品項很受網友歡迎，其中「包包」因為價格優惠、款式多，成為代購最夯首選。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「海外代購」相關話題，在10大熱門品項中，包括服裝、配件、化妝品、3C、鞋子、家居用品、家電等皆上榜，其中又以「包包」的討論度最高，多數網友認為透過代購可以買到更優惠價格，且包款選擇多，就有不少人分享「用代購省很多，買起來比較不心痛」、「比起直接在海外網站上購買，代購真的非常划算」、「代購的款式更齊全，可以買到還沒引進到台灣的包包」，認為大幅降低與別人撞包機率的同時，還能有效省荷包。

網友熱議10大海外代購品項大公開（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲最受網友歡迎的10大海外代購品項。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「皮夾」也是海外代購的熱門品項，網路聲量排行第二。日前有民眾在社群網站發文提到想買有品牌的皮夾但又有預算考量，吸引其他網友熱心建議「找海外代購可以用實惠價格，輕鬆入手熱門款式」、「之前用代購買精品皮夾給男友，比台灣賣的便宜很多」、「海外代購真的是小資族的福音」，不過也有人提醒「代購要注意是否為正品」，叮嚀大家要找口碑好、值得信賴的代購商家，才不會花錢買到假貨。

另外，許多動漫迷會透過代購收集「動漫周邊」，由於許多動漫卡通來自於日本和美國，海外代購周邊不僅划算，還能買到做工更精細、種類更全面的商品。就有網友分享「入坑海賊王之後，想把所有相關的產品都帶回家」，並曬出各類周邊照片，表示自己在代購找到很多心儀的角色公仔和模型，甚至有立牌、杯墊、吊飾等物件，其他人看到後紛紛留言回覆「用代購買到史努比的鍵盤和包包，做工超好真的愛不釋手」、「有買過鋼彈模型手辦，代購確實方便省錢」，認為在動漫的產地購買周邊，除了種類多元價格便宜，也更「原汁原味」。
 

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