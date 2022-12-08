受害少年多達22人！國道淫警性侵又偷拍　北檢追加起訴

▲國道警涉嫌性侵15歲少年，累積至少22名少年受害。（圖／ETtoday資料照）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

國道警察局第九大隊2線2星的27歲鄭姓警務員，涉嫌在9月間透過網路交友，約出1名15歲少年到台北市1處公園廁所性侵，檢警更在其電腦中發現10餘名身穿國中校服的少年的不雅影像，循線找到9名被害人，今年11月初依9件妨害性自主等罪起訴；由於又另外查出13名少年遭性侵或偷拍，今（8）日北檢追加起訴，累積共22名少年受害。

回顧此案，鄭員9月初利用網路交友，將15歲少年約到北市一處公廁發生性行為，少年返家後告訴父親，全案因此曝光，檢警到其家中搜索後，竟發現10餘名受害少年的不雅照，鄭員除了遭羈押禁見外，國道警察局也召開考績會，立即將鄭員記2大過免職，3名主管也連帶處分。

鄭員當初到案時，坦承與男童發生性關係，否認有性侵，檢警前往鄭員家中搜索時，找到大量不雅照片，甚至還有鄭員與少年互傳裸照的私密對話紀錄，檢察官調查，鄭員從2018年起，陸續以出遊、聊天為由，邀約未滿16歲等男子見面性交或強制性交、拍攝性交影照，清查後先對9名受害人部分偵結起訴。

8日北檢將鄭男追加起訴，新增13名受害少年，部分遭到偷拍，主要靠鄭員的對話紀錄逐一搜尋受害者，並找來作證，今天被起訴後移送台北地院併案審理。