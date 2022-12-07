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27項建議均改善完成　中職球員工會肯定棒球場改善小組

27項建議均改善完成 中職球員工會肯定棒球場改善小組（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府12月5日邀球員工會各隊各守位會員代表，實地勘查並確認成果。

圖、文／新竹市政府提供

新竹市政府今（7）日表示，有關新竹市立棒球場改善工程，中職球員工會回饋27項建議均改善完成，並於12月5日邀請工會各隊各守位會員代表，實地勘查並確認成果。工會也感謝市府尊重專業、重視選手需求，並肯定改善小組的努力，相信經循序漸進、按部就班的使用強度測試後，順利迎接明年職棒賽季。

代理市長陳章賢表示，感謝工會專業場務顧問林家緯、辦公室副主任葉子彧等專家學者，在改善工作過程中提供協助，球場歷經4個月改善，累計召開19次改善小組會議，工會所提27項建議全數改善完畢，更完成多項優化作業。

27項建議均改善完成 中職球員工會肯定棒球場改善小組（圖／新竹市政府提供）

27項建議均改善完成 中職球員工會肯定棒球場改善小組（圖／新竹市政府提供）

27項建議均改善完成 中職球員工會肯定棒球場改善小組（圖／新竹市政府提供）

市府表示，包含內野紅土、草皮、界外區、燈光、打擊視覺區、牛棚、球員休息區等球場設施，改善成果符合工會需求；草皮也會因應專業建議，持續做好保養維護。後續將持續進行球場燈光調整，並邀請球隊進行場地測試。

此外，改善小組也進行球場多項優化工作，如調整室內球員休息室空間配置、室外休息室牆面漆深，調整投手及內野守備視覺，並優化觀眾席視角，包含切割內野矮牆、安裝扶手等；重新規劃場內無障礙座位、增設陪伴席，並加裝7處固定式轉播平台，除符合專業轉播單位的需求，也提供球迷更好觀賽體驗。

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