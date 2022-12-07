　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國取消清零　英媒：模型推估冬季「死亡人數恐破百萬」

▲▼方艙醫院,大陸疫情,上海,新冠疫情,新冠肺炎,確診,方艙。（圖／CFP）

▲中國大陸方艙醫院。（圖／CFP）

文／中央社

英媒報導，根據疫情期間為各國政府提供模型的顧問業者Wigram Capital Advisor，中國的防疫政策若繼續轉向，取消嚴格的封控措施，在未來的冬季月份，恐怕會有100萬人死於COVID-19。

英國金融時報今天報導，由於民眾抗議清零政策，中國官員過去一週態度大逆轉，開始取消封控、大規模檢測、隔離檢疫以及透過數位方式追蹤接觸者。

報導說，這恐將引發無與倫比的冬季感染潮，尤其農曆新年期間大規模人群移動可能成為超級傳播事件，加劇疫情，壓垮中國的醫療保健系統。在快速開放的情況下，到明年3月中，每日死亡人數恐高達2萬人；3月下旬，加護病房的需求將觸頂到容量的10倍，每日住院人數突破7萬。

這些預測凸顯當局未能為數千萬長者全面接種疫苗，並解決自2019年底首例個案出現以來加護病房短缺的問題。

上海復旦大學的研究人員今年5月也曾公布模型估計，若放任Omicron變種病毒不受控制的傳播，這個擁有14億人口的國家可能在約3個月內有近160萬人死亡。

在漸進和受控的開放情況下，感染人數曲線較為平緩，達到混合免疫的過程將持續到明年8月，有助於在2023年中之前控制住院和死亡人數：夏季感染潮期間，每日死亡人數在2023年7月出現峰值，可減半到大約4000人；總住院人數也可控制在最多20萬人，低於冬季感染潮的50萬人。

Wigram創辦人瓊斯（Rodney Jones）指出，中國沒有做好開放的準備，目前對於重新開放的宣傳「低估了世界其他地區為了達到和新冠病毒共存，已做了以及承擔了多少工作和成本」。

中國要實現感染和疫苗接種的混合免疫力，以及到經濟運作無礙的程度，必須要有20%的人口或2.9億人染疫。由於陽性病例通報有黑數，實際感染率會高出50%，到30%的人口或4.35億人。

►健康碼成過去式！　陸防疫大鬆綁：無症狀和輕型一般採取居家隔離
►中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封
►習近平拒絕西方疫苗　美情報總監：個人地位恐受示威影響

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「首波冷氣團」要來了　急凍14°C↓！颱風可能生成路徑曝
館長直播沉默1分鐘「眼眶紅了」：我做錯什麼？
男星婚前劈5女！　老婆苦撐「3年生3胎」不忍了
快訊／找到了！捕鰻苗「1死1失聯」　失蹤者遺體尋獲
「全台灣只有你適合！」　蔣萬安邀「7連霸議員」任民政局長
擋不住！中華三菱「國產、商用車」明年起全面漲價
獨／蔣萬安傳找「他」當發言人！　資深主播經歷曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性愛妹被「撿屍」垃圾桶　還慘遭殘忍分屍腿變形！警查真相太驚人

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

中國取消清零　英媒：模型推估冬季「死亡人數恐破百萬」

20歲孕婦出門面交遭殺害！殘忍「剖腹取嬰」棄屍　胎兒幸運存活

人夫被4女下藥綁架「全是20歲嫩妹」　森林輪流性侵長達12小時

學網紅「眼睛染色」結果腫成豬頭　5寶媽視力受損快失明

慎入！長鐵棍離奇射入火車窗戶　「貫穿頭顱」把男子釘死在座位

52歲男與2少女車內壞壞！爸爸活慘遇仙人跳　遭「假哥哥」勒索

剛在健身房發布影片　女網紅路上遭摩托車殺手「連射4槍」身亡

民主黨奪下參議院！喬治亞州議員50.8％得票率險勝　保住絕對多數

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

性愛妹被「撿屍」垃圾桶　還慘遭殘忍分屍腿變形！警查真相太驚人

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

中國取消清零　英媒：模型推估冬季「死亡人數恐破百萬」

20歲孕婦出門面交遭殺害！殘忍「剖腹取嬰」棄屍　胎兒幸運存活

人夫被4女下藥綁架「全是20歲嫩妹」　森林輪流性侵長達12小時

學網紅「眼睛染色」結果腫成豬頭　5寶媽視力受損快失明

慎入！長鐵棍離奇射入火車窗戶　「貫穿頭顱」把男子釘死在座位

52歲男與2少女車內壞壞！爸爸活慘遇仙人跳　遭「假哥哥」勒索

剛在健身房發布影片　女網紅路上遭摩托車殺手「連射4槍」身亡

民主黨奪下參議院！喬治亞州議員50.8％得票率險勝　保住絕對多數

性愛妹被「撿屍」垃圾桶　還慘遭殘忍分屍腿變形！警查真相太驚人

27項建議均改善完成　中職球員工會肯定棒球場改善小組

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

陸國務院：將加快推進入境隔離優化措施　明天續開防疫記者會

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

《艾爾登法環》TGA前夕推新DLC　PvP玩家等很久的「競技場」來了

蔡佩軒唯美化身「採茶姑娘」　腳滑差點跌進茶園！

從靜默到煙火氣！陸多個城市再現人潮　上海人：不用擔心PCR過期

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」選拔揭曉　遠通電收喜奪8座大獎

我要喝！見遊客泡牛奶　聰明小象伸鼻鞠躬討食

國際熱門新聞

蜜月新娘慘死！尪害翻車目睹妻斷氣崩潰

20歲孕婦出門　遭「剖腹取嬰」喪命

人妻約砲高潮慘死　老公才知被戴綠帽

拜登將訪台積電　科技大老到齊

女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館　前晚多P開房同歡

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

拜登喊話台積電照顧「這個小客戶」　台下秒噴笑

影片曝！18歲男散步打噴嚏　9秒後突倒地亡

CNN：台灣道路交通險象環生　不利國際觀光

台積電移機典禮　拜登、庫克與科技巨頭雲集

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

更多熱門

相關新聞

陸10條新版防疫措施上路 官方同步推出「問答集」詳解內容

陸10條新版防疫措施上路 官方同步推出「問答集」詳解內容

大陸國務院聯防聯控機制今（7）日午間公布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，通知內含10條優化防疫措施，包括無症狀及輕症新冠感染者可居家隔離、不再以健康碼和核酸檢測報告限制人員流動及特殊場所外，不再查驗健康碼等資訊，是大陸中央採取「動態清零」政策以來，做出最大的政策改動。

陸宣布大鬆綁　機票搜索量創3年新高

陸宣布大鬆綁　機票搜索量創3年新高

妹子「脫罩」在公園運動！1寶媽怒拍肩：別害人

妹子「脫罩」在公園運動！1寶媽怒拍肩：別害人

陸企發明含中藥口罩！還能做成內衣內褲

陸企發明含中藥口罩！還能做成內衣內褲

走過「非大號流感」時期 陸專家急轉彎：Omicron跟流感症狀非常相似

走過「非大號流感」時期 陸專家急轉彎：Omicron跟流感症狀非常相似

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

快訊／男星無預警宣布結婚！

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面