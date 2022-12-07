陸宣布防疫大鬆綁！　午後旅遊股飆漲「機票搜索量創3年新高」

▲大陸告別大規模核酸（PCR）。時代（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸今（7）日午間再公布進一步優化防疫措施的10條規定，大幅度鬆綁隔離封控。消息發出後，攜程平台機票搜索量激增160%，其中春節前夕檔期更暴漲至3年最高點。利好消息亦令旅遊股午後全線大漲。

據《澎湃新聞》報導，隨著防疫鬆綁的消息不斷釋出，加上今早發布了元旦假期時間，大陸A股餐飲旅遊板塊指數連續上漲，午後30隻成分股再度全線飆紅，板塊指數上漲3.94%。其中，桂林旅遊、曲江文旅以及ST凱撒漲停，西域旅遊漲幅7.11%，峨眉山A漲幅6.42%，中青旅、金馬遊樂、雲南旅遊錄得5%以上漲幅。

另外，機票搜索量亦大幅增加。同程旅行平台上，機票瞬時搜索量較前一日同一時段上漲438%，火車票瞬時搜索量上漲276%。攜程平台上的機票瞬時搜索量增加160%，其中，春節前夕的機票搜索量漲至3年以來最高點。

「去哪兒」數據顯示，熱門目的地為三亞、成都、廣州、上海、重慶、哈爾濱、長春，出發時間是春運期間的機票搜索量達「疫情前水平」；火車票搜索量增長5倍，熱門目的地前5名分別為成都、長沙、鄭州、武漢及重慶。

▲「健康碼」是大陸個人疫情防控最基本的參考標準。（圖／CFP）

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，在科學化、精準化的大趨勢下，防疫措施也更顯靈活性，本次調整後，將對旅遊出行市場形成顯著利好；目前，正將迎來元旦、春節兩個重要的旅行高峰期，在後續各地落實好在地政策後，預計元旦和春節市場或成為旅遊市場3年以來「最重要的轉折點」。

今日午間發布的《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，共提出10條具體事項，其中包括不再對跨地區流動人員查驗核酸（PCR）檢測陰性證明和健康碼，不再進行落地檢；具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取「居家隔離」。