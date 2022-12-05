基隆警汽旅臨檢…下秒「碰」一聲！毒男心虛爬窗重摔亡

▲基隆警第四分局。（圖／翻攝自Google街景）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市安樂區一名47歲陳姓男子昨（4）日下午2時許，與高姓友人在汽車旅館內吸毒，聽聞警方敲門準備進入，陳男爬窗試圖逃出，卻不慎墜樓，送醫不治身亡。警方也在屋內起獲海洛因、安非他命等毒品，並將高男帶回偵訊，全案移送基隆地檢署偵辦。

基隆警第四分局安樂派出所員警於下午2時許，依規劃前往安樂區某汽車旅館執行「清樓專案」臨檢勤務，由旅館服務人員陪同前往客房敲門示意臨檢，等待開門期間，突然聽見1樓車庫外有重物墜落聲響。

警方趨前察看，發現陳男躺臥地面頭部受創流血，立即通報消護車趕赴現場協助送醫，事後經房內發現另名44歲高姓男子開門，讓警方入內查看，當場於房間及自小客車內查獲一、二級毒品海洛因、安非他命及相關施用毒品器具，復依高男指述及相關佐證釐清陳男墜樓原由。

後續經基隆警第四分局偵查隊與察局鑑識科到場採集相關跡證後，全案就陳男意外身故案報請刑事相驗，並將高男依毒品危害防制條例一併移送基隆地方檢察署偵辦。今（5）日檢方相驗後，陳男確定為墜樓意外身亡，家屬無意見。

▲基隆警第四分局副分局長許耀宏。（圖／記者郭世賢翻攝）