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慎入！長鐵棍離奇射入火車窗戶　「貫穿頭顱」把男子釘死在座位

▲32歲男子搭火車坐在靠窗位子，搭乘途中卻突然有1根鐵棍穿過車廂窗戶，直接刺穿他頭顱當場身亡。

圖文／鏡週刊

印度日前發生一起恐怖命案，一名男子搭乘火車坐在靠窗位置，一根長鐵棍從他的右耳後方直接貫穿頭顱，他鮮血直流，畫面相當驚悚。

綜合外媒報導，這起恐怖死亡事件發生於12月2日，在德里開往坎普爾的特快火車上，一名男子被鐵路軌道工程鐵棍活生生「刺」穿頭顱。據了解，這名男子名叫哈里克什（Harikesh Kumar Dubey）他搭乘火車是為了參加姊姊的婚禮。

這場突如其來的意外帶走哈里克什，同時他也是家裡唯一的經濟來源，現在留下妻子及6歲的女兒、4歲的兒子。家人稱，官方給出的賠償僅有15,000盧比（約新台幣5,574元），這讓哈里克什家人們感到不滿。

哈里克什的兄哥對當地媒體表示，他們對於最終的處理結果不滿意，希望對於造成這樣重大疏失的工人採取行動，並對哈里克什妻子和孩子進行賠償，更認為，鐵路部門帶走了哈里克什的性命，讓家中失去經濟來源，應該為他的妻子安排一份工作。

據了解，當時火車行經某車站時，鐵路旁正在進行一些工程，當時升降軌道的機器似乎出了問題，才會導致這根鐵棍意外砸破車窗，刺穿哈里克什頸部，當場死亡。

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