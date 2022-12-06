賴清德3前提接黨主席　「他」也有意參戰

▲賴清德對參選黨魁保持開放性，黨內支持者認為他接任有助統一布局2024大選。



圖文／鏡週刊

民進黨九合一選舉慘敗，對於黨內勸進副總統賴清德接任黨主席，本刊掌握，賴清德目前「尚在思考中，保持開放性」，尚未做最後決定，並有3個前提作為他評估是否接任黨主席的參考。

知情人士透露，賴清德接任黨主席與否，主要考量的點有三，一是府院黨的人事勢必彼此連動，因此必須尊重總統蔡英文的整體布局，二是黨內各派系有沒有共識，有無更適合的人選能接黨主席，三是賴接黨主席對黨有沒有正面幫助、是否有助於黨內團結、有沒有辦法回應支持者的期待，現階段賴沒有任何預設，就是各方聽取黨內意見。

除了賴清德，被點名可能問鼎黨主席的還有鄭文燦、鄭麗君、林佳龍、潘孟安等人。九合一選後，民進黨內各派系紛紛召開內部會議交換意見，英系黨公職11月28日晚間在全國小英之友會聯誼總會開會，新潮流29日舉行政協會議，正國會在30日中常會前開會，由林佳龍親自主持；在同日中常會後，以陳其邁為首、幾名擔任縣市長的中生代常委，也在會後交換意見。

各派系盱衡時局，都知悉2024賴清德在黨內已無其他挑戰者，因此，原被認為可能推出人選與賴角逐總統初選的英系，已決定在黨魁補選一局「靜觀其變」，放手讓賴主導；正國會有前立委高志鵬作為溝通橋樑，被視為是賴系較有可能的合作對象，據悉，正國會掌門人林佳龍並不排斥參加補選，但若賴親自出馬問鼎黨主席，正國會也會支持，惟因後續還有內閣改組的鋪排，目前正國會仍按兵不動。

▼民進黨內普遍認為，敗選後府院黨應迅速調整隊形才能盡快布局2024大選。



新潮流內部對賴角逐2024也無異音，但派系內部對鄭文燦的去向還沒有定見。2019年總統初選造成新辦與賴的關係一度緊張，但去年公投後，新潮流大老利錦祥態度轉為支持賴，讓新系內部一直未宣之於口的「賴燦之爭」逐漸畫上句點；鄭文燦雖在九合一選後主動拜會英系及正國會，被認為有意角逐黨主席，但就在他接任黨2022大選檢討小組召集人隔2天，台大社科院學倫會認定他碩論涉抄，撤銷其國發所碩士學位，已影響鄭文燦的去路，黨內對他之後還有沒有機會角逐黨魁或入閣，意見兩極。

多名黨內選戰幕僚認為，林智堅論文抄襲風暴簡直是民進黨敗選的主要戰犯之一，若又讓同樣捲入論文風波的鄭文燦主持黨務，恐遭譏「抄襲黨」，但也有派系要角分析，鄭是台大畢業，去讀碩士在職專班，不會遭質疑是為了洗學歷，此外，鄭態度謙卑且致歉，並沒有與台大校方對幹，況且鄭人緣不差，桃園政績也有目共睹，是具份量的中生代，即便學位遭撤銷，勢在黨內會有重要角色。

此外，近日綠營年輕幕僚間熱議的黨魁人選，還有前文化部長鄭麗君，「黨想贏回社會支持，不如跳脫派系代理人的思考！」一名年輕幕僚直言，出身野百合世代的鄭麗君，長年與民間進步社團等社會力保持友好互動，過去在文化部口碑佳，這幾年更專心研討各種國政願景，另也是小英跟賴清德都能接受的人，中生代、女性、年輕進步掛的形象反而有助黨找回中間及年輕人支持。

不過，一名綠營公職直言，目前黨內討論黨魁人選，須謹慎思考到底是骨牌還是鐘擺，黨內不少人寄望鐘擺效應，但若未展現檢討誠意，加上錯誤的布局，也可能成為一張張骨牌，就像國民黨先在2014地方選舉慘敗，又在2016年丟了政權。



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