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正妹練舞遭網紅性侵　經紀人自曝「2字鐵證」下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

自稱曾從事「網紅」工作的謝姓男子今年4月與正妹小美（化名）一起練舞，卻趁對方不注意時突然襲胸、以手指性侵，因而遭女方一狀告上法院。事後小美透過男友向謝男的經紀人反映此事，卻遭到嚴厲質疑，結果因為經紀人說出「關鍵2個字」，反而讓台北地院法官採信女方說詞，最終依強制性交罪判處劉男3年4個月有期徒刑。

▲▼南韓2名國中少女遭到性侵，最後決定跳樓輕生。（示意圖，非當事人／CFP）

▲小美與劉姓網紅相約練舞，卻遭到對方性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，小美自稱是透過舞團認識劉男，今年4月受邀前往練舞，練習期間兩人沒有肢體接觸，中間休息時間，她坐在練舞室的地上，對方卻趁她滑手機時，突然從後方環抱腰部，「我當下就嚇到，說不要，他沒有停手，有用手摸我胸部」，甚至用手指性侵。

小美表示，過程中她用力掙扎、尖叫，好不容易掙脫，便馬上拿起外套、包包離開現場，接著聯繫男友，兩人約在捷運站碰面，「見到男友我就先哭了，把發生的事情經過都跟男友講」，男友透過IG向劉男的經紀人反映此事，並鼓勵她報案，但當下因為太過害怕，所以沒有立即前往警局，直到隔天才在家人的陪同下前往警局報案。

對於小美的指控，劉男承認當天確實和小美單獨在練舞室練舞，但並沒有任何強制性交的犯行，「我和她在練舞時，因舞蹈動作有肢體接觸，但我沒有撫摸她胸部、下體」。

不過，台北地院法官認為，從兩人練習時側拍的影片看來，劉男並沒有機會碰到小美的胸部，況且小美送驗的上衣，在胸部處檢驗出與劉男相符的DNA生物跡證，如果只是練習時短暫碰觸，不可能留下數量多到可以辨識、鑑定的DNA生物跡證。

此外，法官指出，小美事後透過男友向經紀人反映此事，當時男友只說，「聽說剛才練舞的時後，有發生讓我女友害怕的事情」，經紀人便立刻嚴厲質疑，「沒有證據，那這樣他（劉男）之前合作過的藝人，都可以說他『強姦』」，可見早在小美和男友傳訊息之前，劉男就將「小美可能控訴受到性侵害」一事告知經紀人，並要求經紀人代為處理。

最終，法官不採信劉男的說詞，認定他利用小美的信任，滿足自己的性慾，戕害女方性自主決定權及人格尊嚴，對年紀尚輕的小美造成終身難以抹滅的陰影，而且他犯後始終否認犯行，既未表示歉意，也未與女方達成和解，難認有悔改之心，最後依強制性交罪判處3年4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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