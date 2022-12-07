斗六警用心經營勤區　賴立祥獲頒全國績優警勤區

▲賴立祥從事警職工作14年，為優秀盡責之資深員警，榮獲核定「全國績優警察勤務區」之殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局斗六派出所警員賴立祥，其認真、積極查訪警勤區內治安狀況及落實推動預防犯罪宣導工作，除獲分局評列為甲級警勤區外，今年更獲警察局肯定，推薦參加警政署「111年全國績優警勤區」評核競賽，榮獲核定「全國績優警察勤務區」之殊榮。

斗六警分局說明，賴立祥從事警職工作14年為盡責資深員警，2017年分派至斗六派出所服務迄今，專責光興里的勤區工作，以「與里長拚服務 與里民搏感情」的理念經營勤區，並藉由勤區查察主動接近民眾，以建立良好的警民關係，減少警察與民眾間的隔閡與誤解。除深獲各級長官與同事肯定外，且曾共同偵辦多起刑事案件，保衛轄內治安狀況。

斗六警分局長陳鴻忠表示，為民服務、勤區經營為警察重點工作之一，期勉每位警勤區員警能本於為民服務初衷，勤走貼近社區居民，提供完善的服務，以增進良好警民關係，共同營造更多優質的安居環境。



賴員從事警職工作14年，為優秀盡責之資深員警，106年分派至斗六派出所服務迄今，專責光興里的勤區工作，本著從警初衷，以「與里長拚服務 與里民搏感情」的理念經營勤區，並藉由勤區查察主動接近民眾，以建立良好的警民關係，減少警察與民眾間的隔閡與誤解。賴員平日工作認真，除深獲各級長官與同事肯定外，並積極參與轄區活動，且曾共同偵辦多起刑事案件，保衛轄內治安狀況。

斗六警分局長陳鴻忠表示，為民服務、勤區經營為警察重點工作之一，期勉每位警勤區員警能本於為民服務初衷，勤走貼近社區居民，提供完善的服務，以增進良好警民關係，共同營造更多優質的安居環境。

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