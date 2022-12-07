全台「國家警報」排行第一名縣市1年狂響20次　3邊緣地區從沒收到

▲台東是地震「國家級警報」收最多次的縣市。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

國家級認證的地震危險帶！中央氣象局地震測報中心公布統計數據，過去一年內全台各地縣市收到最多次「國家級警報」災防告警細胞訊息的地方，就是台東縣，高達20次，其次是花蓮縣，令人意外的是，第三名原來是嘉義縣，還有一些縣市連一次都沒收過。

氣象局指出，台灣位處於板塊交界帶，地震頻繁，為此氣象局致力開發地震預警系統，希望可以在地震波抵達各處之前，提早警示避難。而根據地震測報中心統計，國家警報發布的數據顯示，去年11月至今年11月這一年期間，台東縣登上榜首，收到20次，花蓮縣第二名，響過17次，嘉義縣則有11次，位居第三。

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▲918地震嚴重造成花蓮橋樑及路面受損。（圖／記者林振民攝）



其於依序第四到第十排名則是：彰化縣10次、南投縣雲林縣嘉義市9次、宜蘭縣7次、台南市6次、屏東縣4次、高雄市2次北北基、桃竹苗、台中市都1次，令人意外的是外島3縣市皆為0次。

氣象局強調，為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的告警訊息造成民眾困擾，發布地震國家級警報有訂定2大條件，第一、預估地震規模5.0以上，第二、預估震度達4級以上。由此可知，即使某次地震預估規模5.0以上，所在地區預估震度若未達4級，那民眾還是收不到警報訊息。

▼全台國家警報排行大公開。（圖／中央氣象局）



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