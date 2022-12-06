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社會 社會焦點 保障人權

攔截719公斤安毒闖台　警光獎團體組頒給台北市警局

▲個人組緝毒類第1名保三總隊小隊長陳炳煌個人組打詐類第1名刑事局偵查員林采緗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全國警光獎個人組打詐類第1名，由刑事局偵查員林采緗獲得。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署6日下午3時與全國警察之友總會舉行「111年國家警光獎頒獎典禮」，經過評審縝密嚴格的審查，選出82組得獎團隊及個人，本屆警光獎由知名運動選手、藝人包含莊智淵、李李仁、李千娜預錄慰勞警察辛勞影片，向全國警員表達感謝，歌手陳瑽及北市警局警員柯政宏擔任表演嘉賓。

警政署指出：今年警光獎、全國各警察機關推薦90個團體及101位警員個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及52位個人績優警察同仁，頒獎典禮邀請內政部吳次長堂安、中華民國警察之友總會理事長郭台強、最高顧問業國一，與警政署長黃明昭，共同主持頒獎典禮，頒獎表揚優秀警察團隊及人員。

▲個人組緝毒類第1名保三總隊小隊長陳炳煌個人組打詐類第1名刑事局偵查員林采緗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲本屆警光獎個人組緝毒類第1名由保三總隊小隊長陳炳煌奪下。（圖／記者張君豪翻攝）

警光獎團體組由北市警局2021年11月在於宜蘭縣烏石漁港破獲跨境運毒案拔得頭籌。漁船陳姓船長，呂姓輪機長從境外走私多達719公斤的安非他命，為防警方查緝，將安毒藏匿淡水船艙夾板下密封夾層，並刻意塗上FRP環氧樹脂封艙影響偵蒐犬嗅覺，台北市刑大偵五隊仍從船舶航跡資料進行大數據分析，順利破獲意圖闖關入台的大批安毒，獲團體組偵查犯罪類第1名。

警光獎個人組打擊詐欺類獨占鰲頭的，則是刑事局偵查員林采緗，林員其善用科技偵查，多次破獲境外之詐欺機房，於評比期間計查獲詐欺成員70餘人，查扣不法所得超過新台幣4千萬元，因此獲獎。

警政署指出，現今犯罪型態複雜多變，國家警光獎每位受獎者，均在維護治安交通工作有卓越貢獻同仁、團隊；警政署期待全國警員能持續在自身崗位上，勇於承擔更大挑戰，為打擊犯罪及改善交通上做出貢獻，贏得國人的肯定支持。

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