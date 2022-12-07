大學公布學倫案「疑政治力介入」　教長：建立公開透明方式

▲外界質疑大學公布論文抄襲案方式不一樣，潘文忠表示將建立公開透明方式。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

近期大學論文抄襲被撤銷學位事件連環爆，但有的大學召開記者會說明，有的僅以文字說明，引發外界質疑政治力介入，教育部長潘文忠今（7日）表示，根據現有規定，撤銷學位必須告知相關學術與主管機關，至於各大學在處理方式確實有所落差，教育部將與各大學進行討論，希望朝向建立一個大家可了解的公開透明方式。

今年九合一大選前後，論文抄襲而被撤銷事件連環爆，首先是前新竹市長林智堅因為論文抄襲，先被台大撤銷國發所碩士學位，之後又因論文抄襲被中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如因為論文抄襲，被德明財經科技大學撤銷學位，上周則是桃園市長鄭文燦因為論文抄襲被撤銷台大國發所碩士學位，立委蔡適應則因論文抄襲被撤銷台北大學博士學位。

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不過，當初針對林智堅論文抄襲案，台大跟中華大學都公開舉行記者會說明，這次鄭文燦論文抄襲，台大卻僅有簡單文字說明，台北大學針對蔡適應論文抄襲案，同樣也僅有文字說明，遭外界質疑是否有政治力介入。

對於外界疑問，潘文忠今早出席「2022教育基金會年會」，會前媒體詢問時表示，針對學倫案件處理要點規範，確實有相關的組成審議過程與作法，若確定撤銷學位，必須要告知相關學術與主管機關，外界對於部分個案處理過程中，認為處置方式確實有所差異，學校或當事人在相關疑義內容反應方式也有落差，這正是需要教育部與各大學針對相關個案，以及學校處置要點作法上，朝向一個更公開透明方式進行討論，包含在審查機制上，希望和大學建立起對當事人與社會及大家可以了解的方式。

至於外界質疑近期論文案頻傳，甚至要求台大國發所進行全面徹查，潘文忠也重申，昨天在立法院時，立委希望教育部在論文審查整體精進措施上有所改善與提升，教育部近期會跟公私立大學協進會進行會商，和部分大學討論過程中，也會針對這些個案進行了解，但會以大學自治為前提下，由大學提出精進措施，希望在明年一月的全國大學校長會議上形成共識。