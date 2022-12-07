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全台首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭　北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命

▲▼ 阿卡貝拉葉克膜 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭，北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

34歲的陳小姐懷孕21週時，因嚴重腹腔細菌感染引產，產後仍嚴重感染、敗血性休克造成心臟、肺臟、與腎臟衰竭，使用升壓劑依然呼吸衰竭，左心室輸出率只剩17%，連正常功能的1/4都不到。台北榮總團隊先使用葉克膜搶救，3天後因心臟功能未恢復，改用俗稱「阿卡貝拉葉克膜（ECPELLA）」的葉克膜加上心室輔助器續命，術後心臟功能逐漸恢復，免去等待換心煎熬，也創下全台首例成功個案。

阿卡貝拉葉克膜是葉克膜（ECMO）+心室輔助器（Impella）合稱，在國際間已有5年使用歷史，1年存活率可達92~93%，透過原子筆大小的機器加上微型馬達，每分鐘可提供5公升血液輸出，有望取代傳統葉克膜，讓患者免開胸、移植就可以活著回家。

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台北榮總外科部心臟血管外科主治醫師陳沂名表示，傳統心室輔助器需透過開胸植入，傷口大小約20公分，於心尖、大動脈植入管路，繞回心臟後再由微電腦操作，手術時間需8小時；經皮心室輔助器（Impella）則是從鼠蹊部股動脈植入，患者免受開胸之苦，手術時間僅需1小時，但因操作過程繁雜，需要動用更多人力協助。

▲▼全台首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭　北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命。（圖／台北榮總提供）

▲手術過程共出動8位醫護人員共同參與。（圖／台北榮總提供）

陳沂名提到，當患者發生心臟衰竭時，會先依序使用強心劑、升壓劑、主動脈幫浦、葉克膜、心室輔助器等治療，若上述治療均無效，就只剩心臟移植一途。台北榮總外科部心臟移植及人工心臟中心主任張效煌提到，台灣捐贈風氣不盛，等待心臟移植至少需1個月，若單純使用葉克膜，黃金等待期僅9至14天，但使用阿卡貝拉的黃金等待期，可以拉到1個月以上。

陳小姐去年10月發現異狀，經婦產科診所治療後轉往台北榮總急診，但因嚴重感染，夫妻決定先保大人，但引產後太太依然陷入昏迷，使用葉克膜加主動脈幫浦氣球3天，心臟功能依然未恢復，改用心室輔助器並等待移植。所幸醫療團隊在因緣際會下，獲得建合實業與葡眾企業贊助，使用新型阿卡貝拉葉克膜，取代心臟功能讓心臟修復。術後6天脫離心室輔助器、第9天脫離呼吸器、第11天轉至普通病房，並於第22天出院。

陳小姐的先生今（7）日出席台北榮總記者會，回憶起太太引產到昏迷過程數度哽咽，更數度向台北榮總致謝，「感謝醫療團隊把我太太救回來。」張效煌表示，阿卡貝拉葉克膜機器昂貴的是耗材，要價100萬台幣，雖然健保尚未給付，「如果100萬台幣能夠換一條命，我覺得很值得。」

▼台北榮總醫療團隊與陳小姐、王先生合影。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼ 阿卡貝拉葉克膜 。（圖／記者嚴云岑攝）

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