美59歲「吞劍大師」嘴插5劍GG了　刺穿肺部、肝臟險喪命！宣布收山

▲美國59歲「吞劍」傳奇表演者在萬聖節表演中發生意外，肺部和肝臟都被長劍刺穿。（圖／翻攝自Facebook／Scott Nelson，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州聖地牙哥（San Diego）擁有超過25年表演經歷的「傳奇吞劍者」尼爾森（Scott Nelson）在10月底萬聖節表演中，一次吞下5把劍後突然呼吸困難，原來是因為吞入體內的長劍已刺穿他一部分的肺，以及腹腔上緣的橫隔膜，深及肝臟，一度被醫生認為可能救不活。他撿回一命後表示，未來不會再表演吞劍了。

▲表演經歷超過25年的尼爾森能一次吞下5把長劍。

綜合ABC 10News、CBS8等聖地牙哥當地媒體報導，著名的59歲吞劍表演者尼爾森10月31日前往華盛頓哥倫比亞特區的「美國六旗」（Six Flags America）主題樂園進行萬聖節演出，他大約表演了15分鐘，流程已進行到3分之1，卻突然感到不舒服，「呼吸真的很困難，感覺我的胸腔被塞滿，我知道我麻煩大了…我真的以為我要死掉了。」

報導指出，他當時嘴裡吞了5把劍，寬約半英吋（1.27公分），長約24到28英吋（約60到70公分），雖然刀尖很鈍，但他必須將5把劍緊緊相握，避免互相搖晃，但他受訪時表示，自己當天太快就放開手，導致其中兩把劍穿透食道，一把刺破了肝葉，另一把刺穿肺部。

友人為他設立募款網站頁面，簡介中提到，醫生起初一度認為救不活尼爾森了，「他們不得不切除他一大部分的肺臟。」尼爾森經歷多次手術，住院長達1個多月都無法吃固態食物，目前至少還得再過1周才能住院，接下來一段時間也不能工作。

▲尼爾森還會將長劍裝上小型火箭筒，瞬間加速吞進喉嚨，搭配噴火等表演，危險性相當高。

尼爾森在臉書上PO出身體右側的傷口縫線，雖然連參與手術的一名醫護人員都告訴他，大家都以為他會死在手術台上，但尼爾森樂觀地說，「好消息是，我已經戒菸了，而且瘦了50磅（22.6公斤）以上。」

尼爾森宣稱自己是世界上唯一表演過「火箭噴射式吞劍」的人，練習冥想超過35年，可以透過冥想暫停心跳、降低心率和血壓，舒緩吞劍表演帶來的痛苦，這次是他表演生涯中第2次出意外，但他說自己「未來不會再表演吞劍了，我再也不能讓我的母親經歷此事。」以後將用吞燈泡、躺釘床等其他特技來進行表演。

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