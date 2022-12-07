受困偏僻雪地沒訊號！　他靠iPhone 14「緊急衛星SOS」救一命

▲衛星SOS實際測試。（圖／取自MacRumors）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果iPhone 14系列加入「緊急衛星SOS」功能，讓遇到緊急情況又沒有訊號的用戶，可以透過衛星通話求救，沒想到真的能派上用場，有一名男子受困阿拉斯加荒野時，就靠著這項功能順利獲救。

美國一名男子日前騎著雪地摩托車準備穿越阿拉斯加西北部的荒地，結果卻意外受困當地，當時手機收不到任何訊號，所以他就使用了緊急衛星SOS求救功能。當地警方收到了他的座標，最後順利救援，男子也被送往當地醫院進行檢查。

蘋果iPhone 14系列上個月於北美地區推出了新的求救功能，如果用戶在緊急的時候，卻又沒有網路訊號，就能在空曠的地方透過衛星通話求救。目前這項功能僅能在美國、加拿大使用，並提供兩年免費服務，預計過了這個期間需要收費，不過目前尚未確認收費價格。

這並非iPhone的求救功能首次立功，在今年4月時英國一名健身教練獨自在海拔1048公尺高的阿爾卑斯山區滑雪，結果不慎掉落到4公尺深的裂縫中，當時他就用了iPhone知名的「點5下」求救功能，連續按了5次手機側面的開關鍵後，順利向緊急服務機構發出求救訊號，最後也成功獲救。

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