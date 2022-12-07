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拜登喊話台積電照顧「這個小客戶」：希望他們對你好　台下秒噴笑

▲美國總統拜登在典禮上發表談話，笑稱蘋果是台積電一個「小客戶」引發哄堂大笑。（約22分02秒處，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者張寧倢／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（TSMC）6日在亞利桑那州新廠區舉行移機典禮，美國總統拜登親自出席，演說中除了高呼「美國製造業回來了！」還特別點名蘋果執行長庫克 （Tim Cook），開玩笑地說因為庫克跟台積電買了一些晶片，算是Apple是台積電的「小客戶」，希望台積電「多多關照」他，台下聞言爆出笑聲。

▲▼美國總統拜登出席台積電（TSMC）亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）晶圓廠移機典禮。（圖／路透）

▲美國總統拜登出席台積電（TSMC）亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）晶圓廠移機典禮。（圖／路透）

拜登6日在台積電鳳凰城的晶圓廠移機典禮上發表17分鐘演說，他先是感謝亞利桑那州與聯邦政府官員的努力，隨後感謝當天出席典禮的商界領袖，首先提到的就是蘋果公司（Apple Inc.）的庫克。拜登說，「提姆，你在哪？他買了一些這種小晶片（little chips）。」群眾聞言大笑。

拜登接著介紹，「他是這家公司的一個小客戶（台下笑聲），占了他們25%到35%（營收），但總而言之，希望他們有對你好（台下笑聲）。」事實上，台積電財報顯示，最大客戶2021年貢獻新台幣4054.02億元營收，總占比高達26%。法人推估，應該就是蘋果。庫克也推文稱，蘋果將成為台積電亞利桑那州新廠「最大的客戶」。

▲▼蘋果執行長庫克（Tim Cook）出席台積電在美國亞利桑那州新廠的「首批機台設備到廠」典禮活動。（圖／路透）

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook，左）現身典禮現場。（圖／路透）

拜登也提到，這是該州有史以來最大的外國投資，「美國製造業回來了！哪裡寫說美國不能在製造業上再次引領全球，我們正在證明美國可以做到。」他說，「今天來到現場的一些公司將是購買這些晶片的客戶，還有一些是幫助製造這些晶片的廠商，他們都依賴於這個強大的供應鏈，這就是為什麼我們在亞利桑那州做的事對全國，乃至全世界都非常重要。」

除了拜登與庫克之外，同樣出席6日移機典禮的還有台積電創辦人張忠謀、美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）、AMD（超微半導體）的執行長蘇姿丰（Lisa Su）與NVIDIA（輝達）創辦人兼執行長黃仁勳等人。

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