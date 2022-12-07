台積電亞利桑那州擴廠　民主黨眾議員：有助美國國家軍事安全

▲台積電美國廠工程正在興建中。（圖／讀者提供）



記者王致凱／綜合報導

台積電宣布在美國亞利桑那州追加投資400億美元擴廠，大幅緩解美國對亞洲半導體產業的依賴。美國亞利桑那州選區的民主黨籍聯邦眾議院斯坦頓（Greg Stanton）説，此舉將有助於美國的國防安全。

根據《亞利桑那共和報》（Arizona Republic）報導，斯坦頓表示，目前全球的半導體產業非常依賴中國，而增加美國國內的半導體廠投資，有助於緩解對外國晶片的依賴，特別是降低對中國這個全球晶片生產大國的依賴。

斯坦頓認為，任何與美國軍方有關的產品都不能從中國採購，這是確保外國勢力不會進入美國軍事系統的一種方式。半導體晶片不僅用於手機、汽車等消費品領域，也應用在包括航空、太空、電信、飛彈防空、軍用車輛等國防和軍事領域。

美國國內半導體產量增加，可以確保美國在國防和軍事安全方面可以不與外國過分糾纏。斯坦頓說，「總統（拜登）訪問台積電，表明了半導體這個特殊產業的重要性，不僅是對我們的經濟而言，也包括我們的安全。」

台積電已經在亞利桑那州鳳凰城北部的新廠址投資120億美元，近日又宣布將進行第二階段擴廠，總投資金額達到400億美元，創下美國歷史上外國最大筆直接投資紀錄。

台積電表示，第一期廠房將量產4奈米，預計2024年投入生產，而第二期新廠則用於生產3奈米製程，預計2026年開始生產。台積電鳳凰城第一期新廠6日（台灣時間7日）將舉行移機典禮，美國總統拜登也將親自出席典禮。