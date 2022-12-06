快刪除！3款APP藏資安漏洞　逾200萬用戶恐被「遠端竊個資」

▲安卓用戶小心！3款應用程式爆出資安漏洞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

美國新思科技（Synopsys）的網絡安全研究中心 （CyRC）近期調查發現，有3款可在Google Play商店下載的APP存在嚴重缺陷問題，導致這些APP用戶的敏感個資恐被駭客輕易竊取。目前這3款APP在Google Play的下載量已超過 200 萬次。

綜合外媒報導，被查出有資安漏洞的APP分別為「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」以及「Telepad」，這3款應用程式都屬工具類APP，Android用戶下載後可透過手機遠端操控電腦的鍵盤或滑鼠。目前3款APP仍被廣泛使用，CyRC雖已多次聯繫3款APP的開發者，但都還未收到回覆。

▲工具類APP「Lazy Mouse」。（圖／翻攝自Google Play）

CyRC表示，根據調查發現，3款APP的身份驗證機制薄弱，且含有不安全的通信漏洞，讓駭客能夠輕易從APP中查看用戶在電腦輸入內容，藉此盜取密碼等個資，目前已知有資安問題的版本為Telepad 1.0.7 及更早版本、PC Keyboard 30 及更早版本、Lazy Mouse 2.0.1 及更早版本。

另外，CyRC還發現，這3款APP總共有多達7個資安漏洞，其中4個的CVSS漏洞危險程度評分高達9.8分（滿分 10 分），其餘3個則為5.1 分，而3款APP都已超過2年沒更新，意味著開發人員似乎無意解決這些問題，因此CyRC也呼籲，有下載這3款APP的用戶盡快刪除，以免個資被盜用。

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