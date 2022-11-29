國民黨2024「侯盧配」？　朱立倫稱綠營離間計：未來要更無私無我

▲朱立倫出席台南市感恩茶會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一地方選戰落幕，外界開始關注2024總統大選人選，「郭侯配」、「侯盧配」等等聲音也逐漸浮現，國民黨主席朱立倫今（29）日受訪表示，民進黨希望轉移焦點，讓國民黨內鬨，國民黨是不會中計的，國民黨要走對的路、提對的人，無私無我團結勝選，「我一定保持這樣的原則，過去不夠好的，未來要做更好，未來要更無私無我。」

國民黨在九合一選舉橫掃13個縣市長席次，更是奪下北北基桃。朱立倫的感恩茶會今天也從台南出發，下午到嘉義縣，12月1日再前往高雄市和屏東縣。朱立倫上午在台南市北區振興里活動中心接受媒體聯訪指出，嘉南高屏4大艱困選區絕不是鐵板一塊，國民黨選將都是英雄，在最艱難時刻選得非常好，國民黨台南市長候選人謝龍介敗選後的規劃，朱表示，「優秀選將絕不會讓他寂寞孤單」。

對於國民黨大勝，朱立倫說選後自己沒有高興1分鐘，至於2024總統大選已有國民黨「侯盧配」的聲音，朱立倫則指出，現在民進黨最希望就是轉移焦點，希望國民黨亂、內鬨，離間國民黨；國民黨要走對的路、提對的人，「我一定保持這樣的原則，過去不夠好的，未來要做更好，未來要更無私無我。」