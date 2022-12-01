今天霜淇淋買1送1！超商「解封優惠」來了　加碼喝咖啡買2送2

▲超商解封優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為慶祝今（1）日起戶外口罩令解除，有超商特意祭出一系列「解封優惠」，包括1日限定搶吃霜淇淋買1送1，還有連7天指定咖啡買2送2、私品茶買1送1等超殺好康，把握機會搶一波。

▲霜淇淋限時1天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

全家祭出一系列限時好康歡慶口罩解封，今（1）日於APP隨買跨店取有限時1天「Fami!ce霜淇淋買1送1」，且口味任選，無論是最新聯名嵜本玉米濃湯口味，還是小農鮮奶通通可以爽吃，每人限購1組，還有指定天然礦泉水也同享買1送1優惠，可兌換期限至2023年2月28日，且開放線上寄杯，想吃再領。

加碼至12月7日前外帶自取可享「大杯熱仙女紅茶、熱仙女醇奶茶同品項買1送1」、「大杯熱特濃美式、拿鐵同品項買2送2」共2大優惠，提醒須在APP下單，並限1次領完；而實體門市至12月4日前則有「指定飲料同品牌同價位任選2件66折」優惠，品項包括自有品牌FamilyMart Collection系列茶飲、Let’s Café罐裝咖啡、碳酸飲料等。

▲7-11 CITY PRIMA精品美式、拿鐵買7送7。

另，7-11OPENPOINT行動隨時取今（1）日也有「CITY PRIMA精品美式／拿鐵同品項買7送7」優惠，且開放冰熱任選，各限量5萬組，每人限購2組、僅開放線上支付，兌換期限至2023年3月31日止，數量有限、售完為止。

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