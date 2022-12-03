醉駕死傷案少6%　警政署籲業者規勸「勿酒駕」並提供代駕

▲警政署防堵酒駕新策略，飲酒場所業者沒規勸客人酒駕，恐將一起處罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署為強化道路交通安全，於年初已配合交通部修法，加重酒駕相關罰則嚴懲，每月規劃2次以上「全國同步擴大取締酒後駕車」勤務，並由各警察機關視轄區飲酒之熱區、熱時，精準執法。

依據交通部道路交通安全督導委員會最新統計資料，2022年1月至9月酒駕案件死傷件數為7千470件，造成203人死亡、7千267人受傷，與2021年1月至9月相比，減少493件（-6.2%）、減少26人死亡（-11.4%）、減少467人受傷（-6 %）。

警政署為展現政府降低交通事故死傷的決心，行政院長蘇貞昌於2022年主持治安會報時即多次指示，政府相關部會應建立有效改善機制，持續精進酒駕執法作為，務求降低酒駕所可能造成之死傷，落實管考及隨時滾動檢討，以有效維護國人行車安全，遏止酒駕事故再發生。

另外，針對酒駕肇事案件，警政署也要求各警察機關應溯源到肇事者喝酒的營業場所，查訪業者若未勸導民眾酒後不開車，或未協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，第1次以書面勸導，若發生第2次，再予以書面警告。

如果發生第3次以上，將結合各直轄市、縣（市）政府建管、工務、消防、衛生及稅務等部門加強稽查，賦予業者社會責任，共同防制酒後駕車，以展現政府防制酒駕之決心。

警政署特別呼籲駕駛人飲酒後不要存有僥倖心理上路，並請營業場所業者應善盡社會責任，確實規勸顧客勿酒後駕車，並協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，各警察機關將持續強力執法，嚴防酒駕違規及肇事，以確保民眾生命與財產安全。