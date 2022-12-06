天安門最後一天為江澤民降旗　追悼大會陸全境拉警報鳴笛

▲人民大會堂於10時舉行江澤民追悼大會，天安門周邊警力、武警增多 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京今（6）日上午10點舉行中共前領導人江澤民追悼大會，天安門廣場等地早上7時21分進行最後一次降旗儀式。今早在廣場觀看民眾人數比較多，活動一結束，天安門廣場立刻清場。人民大會堂大約從早上接近七點半開始，陸續有大巴車進入，車上隱約看到參加追悼大會的解放軍等群體，包括周邊警力維安也比平常多。

江澤民於11月30日過世當天，大陸官方宣布，告全黨全軍全國各族人民書發佈之日起到江澤民追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、大陸駐外使領館下半旗致哀。這期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、大陸駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。

▲北京民眾在天安門廣場觀看最後一天下半旗。（圖／記者任以芳攝）

今6日江澤民追悼大會正式舉行，也是下半旗儀式最後一天，禮兵於今天日出時間7時21分準時升旗，以及下半旗儀式。儘管看氣溫還是零下9度，早上觀禮的人群比較多，大部分集中在面對天安門廣場左手邊觀禮位置。

下半旗儀式結束，禮兵撤離後，天安門廣場立刻清場，工作人員用大聲公勸導群眾撤離，聲音大到連對面天安門城樓都聽得見，清場的理由是，「晚一點要辦活動，必須清場」。

▲天安門廣場七點半後開始，大巴車陸續進入 。（圖／記者任以芳攝）

同一時間不少大巴車陸續進場，依序停在人民大會堂門口或天安門廣場，從車窗隱約可見，首批抵達現場的大巴車上都是解放軍，一次進場大約十多台。人民大會堂的西側門口站著疑似拿名單人員，同樣有大巴車進入。天安門廣場武警、維安人員也陸續增加。

今天上午10時，大陸官方將於人民大會堂舉行追悼大會，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等黨政高層將出席。依照過去中共前領導人鄧小平追悼大會慣例，將由習近平主持追悼會，發表悼詞。

▲依照慣例，習近平主持追悼大會發表悼詞 。（圖／翻攝 央視）

大陸官方也宣布，黨中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行江澤民同志追悼大會。追悼大會現場直播，各地區各部門會組織廣大黨員、幹部、群眾收聽收看。

追悼大會當天，全大陸民眾、大陸駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。12月6日上午追悼大會默哀時，全大陸民眾默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。

▼ 江澤民遺體5日火化，各界民眾沿途送別。（圖／翻攝 央視新聞聯播）