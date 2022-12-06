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公部門封殺TikTok！個資外洩恐威脅國安　各國防範一次看

▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲ TikTok用戶個資問題引發國安疑慮，多國官員呼籲禁用。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣數位官員5日明確宣布，抖音、TikTok（抖音國際版）及小紅書屬危害國家資通安全產品，已限制公部門資通設備及所屬場域使用。事實上，此前全球已有多國對TikTok祭出防範，美國議員近日才呼籲全面禁用，英國、歐盟和澳洲也掀起限制聲浪。

美國5大軍種早在2020年就以國安威脅為由，祭出抖音禁令，要求與政府有關的所有裝置一率禁用，也呼籲軍方人員及家屬私人手機移除TikTok。

美國官員過去數度對TikTok用戶個資安全提出疑慮，前總統川普執政時曾簽署行政命令，揚言封殺TikTok，後來改為要求其母公司字節跳動（ByteDance）出售美國業務，並刪除所有美國用戶資料，但拜登上任後以該命令未合理執行為由，於去年6月撤銷。

美國聯邦通訊委員會（FCC）資深共和黨成員卡爾（Brendan Carr）11月向政府喊話，應全面禁用TikTok，認為用戶個資流入中國的風險恐怕危及國安，但FCC主要監管電信和傳統媒體，無權直接監管TikTok，共和黨對FCC控制權也不夠高。

不過，領導參議院情報委員會的維州民主黨參議員華納（Mark Warner）和佛州共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）傳出正推動立法，禁止TikTok等被視為與中共有關的社群媒體公司在美國營運。

至於歐洲，英國議員對用戶資料風險提出憂慮後，議會已於8月關閉TikTok帳號。此外，TikTok於11月初坦承，中國部分員工有權限取得英國及歐盟用戶個資，引發外界擔憂，北京可能取得西方用戶資料。歐盟官員後來證實，已經針對其個資處理問題展開多項調查。

而在澳洲，國會情報安全聯合委員會成員、自由黨參議員帕特森（James Paterson）8月曾指責，若政府不能解決與中國社交平台有關的國安問題，就應在澳洲全面禁用TikTok。財政部長查默斯（Jim Chalmers）也曾警告，用戶使用TikTok時應謹慎小心。

►台灣公部門全面封殺「抖音、小紅書」　國安考量禁用中製軟體
►美期中選舉後可能立法「封殺TikTok」　共和黨人抨擊威脅國安
►TikTok證實了！3地區用戶個資「可被部分中國員工存取」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

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