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TikTok證實了！3地區用戶個資「可被部分中國員工存取」

▲大陸抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

▲大陸抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

文／中央社

英國媒體報導，中國短影音分享應用程式TikTok告訴用戶，公司在中國的部分員工有權限可取得英國和歐盟用戶個人資料。這讓外界擔憂，北京當局可能藉此取得西方國家用戶個資。

英國廣播公司（BBC）報導，根據TikTok的說法，公司個資隱私政策是「基於明顯的工作需求」而制定，且上述政策適用於「歐洲經濟區、英國和瑞士」。

TikTok歐洲隱私政策主管佛克斯（Elaine Fox）昨天透過聲明稱，儘管TikTok目前是將歐洲用戶資料儲存在美國和新加坡，但「我們允許位於巴西、加拿大、中國、以色列、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國和美國的部分員工遠端存取TikTok歐洲用戶資料」。

她強調，「我們致力限制可取得歐洲用戶資料的員工人數，盡可能避免該地區的個資外流，並在當地儲存歐洲用戶個資」。

她指出，這項作法「受制於一連串健全的安全管控和批准協定，且經由『歐盟通用資料保護規則』（European Union General Data Protection Regulation）認證」。

佛克斯還稱，此應用程式不會收集歐洲用戶的精確位置資料。

▲▼ 抖音（TikTok）的下載和安裝量曾在美國市場躍居第一位，並在日本、泰國、印尼、德國、法國和俄羅斯等地，多次登上當地App Store或Google Play總榜的首位。（示意圖／路透）

▲ TikTok多次登上App store與Google Play下載第一名。（圖／示意圖／路透）。

由於擔心用戶個資落入中國政府手中，TikTok已受到英國、美國等世界各國當局的審查。

本週，美國通訊監管機關的一位高階官員也呼籲，美國應禁用TikTok。

在本週訪問台灣的美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）表示，「我覺得，禁令就是唯一的可行方式。」

他認為，世界各國不可能對民眾個資提供充分保護，讓「你有足夠信心，相信它不會落入（中國共產黨）手中」。

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）曾多次否認它們受到北京政府控制。

英國部分國會議員針對字節跳動表達擔憂後，英國國會於8月3日宣布關閉其官方TikTok帳號。

此外，愛爾蘭資料保護委員會（Irish Data Protection Commission，歐盟主要的資料隱私監管機構）也正對TikTok的2個隱私相關問題進行調查，包括TikTok對兒童個資的處理方式，以及把個資轉移到中國等其他國家時是否符合歐盟法規。

TikTok是全球用戶增長最快的社群媒體應用程式，迄今下載次數已接近40億次。

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