再過幾周過生日！11個月女嬰在家遭殺害分屍　警逮捕31歲凶手父

▲男被控殺害分屍11個月大女兒。（圖／翻攝自Naugatuck Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國11個月大女童卡蜜拉(Camilla Francisquini)在家中被人發現遭到殘忍殺害與分屍，警方調查後認為其31歲父親克里斯多福(Christopher Francisquini)涉嫌重大，展開大規模搜捕行動長達2星期後，終於在康乃狄克州沃特伯里(Waterbury)將他逮捕。

男子克里斯多福被控上月18日在康州瑙格塔克鎮(Naugatuck)家中，殺害11個月大女兒卡蜜拉，而女兒只差幾個禮拜就要過1歲生日。警方經過多日追捕後，終於2日下午3時在沃特伯里一個公車站中逮捕到在逃中的克里斯多福。

警方表示，驗屍發現卡蜜拉死於頸部受壓與刺傷，屍體被人發現時已是分屍狀態，案件無疑是遭人故意殺害，根據監視器畫面與目擊者證詞，很快就將父親克里斯多福列為凶嫌，當地警方立即與聯邦警察進行合作。

警長麥卡利斯特(Colin McAllister)表示，這起駭人聽聞案件，是他任職以來所遇過最令人難承受的，克里斯多福殺人後和卡蜜拉的母親發生爭執，便擅自取下電子腳鐐，並破壞手機逃跑，前科累累的他目前仍因為多項指控獲得假釋，如今又涉嫌殺人被捕，保釋金被定為美元500萬元（約台幣1億多元）。