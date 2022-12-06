怕阿柴冷主人開暖氣釀火警　牠躲浴室全身燒黑...獲救癱軟趴地

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公園路一處出租套房，中午傳出火警，緊急疏散6名住戶，疑似是因為一樓承租房客用電暖爐幫屋內飼養的柴犬取暖，出門後套房開始起火，警消出動大批警力到場，迅速將火勢撲滅，最後在一樓浴室找到存活的柴犬，被濃煙燻黑，受到驚嚇癱軟在地，住戶將牠送動物醫院救治，至於火警發生原因有待警消進一步調查。

▲柴犬火場受困躲廁所被救出。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼彰化出租套房起火消防滅火搶救，阿柴躲在浴室逃過一劫，被救出後全身癱軟趴地。

這起火警發生在今天中午12時07分許，火勢從1樓竄出，其他2至4樓住戶聽到火警警報器大作，緊急逃出屋外，據住戶表示，在屋外聽到有狗吠叫聲，又看到濃煙竄出緊急打119，大家都為這隻狗焦急，祈禱牠平安無事。

當消防人員到場佈水線滅火並逐樓清查，在一樓廁所後方找到已被濃煙燻得焦黑的柴犬，抱出屋外時，現場的人相當的振奮，高喊「牠還活著」、「太好了」，而這小柴疑似受到驚嚇癱軟在地，有人說「會不會是吸入濃煙」、「趕快給水」大家簇擁而上關心，住在4樓的住戶也是愛狗人士，也養一隻柴犬，隨即先帶牠去動物醫院醫治觀察。

消防局第一大隊副大隊長吳哲佑表示，消防局派遣11車29人到達現場佈水線搶救，現場2-4樓都有套房出租，共住有7人，除了1樓住戶外出，其餘6人皆疏散，柴犬也平安救出，至於火警發生原因，有待火調鑑識人員釐清。