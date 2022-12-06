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2023元旦第一道曙光時間地點出爐！　最早日出在花蓮柏南山

▲台北市立天文館今公布2023第一道曙光時間表。（圖／台北市立天文館提供）

▲台北市立天文館今公布2023最早曙光與日出時間。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

跨年倒數不到1個月，許多人開始規劃迎接2023年第一道曙光行程，台北市立天文館今（6日）指出，明年元旦第一道曙光，預計最早出現在6時3分37秒，會落在花蓮縣的柏南山，但因海拔達3443公尺，建議最佳觀賞地點是台東縣三仙台嶼，可在6時10分迎接第一道曙光。

台北市立天文館經過計算，今公布「2022年最晚日落時間」與「2023年元旦最早曙光與日出時間」，明年元旦全台最早曙光是6時3分在花蓮縣柏南山、日出時間是6時28分5秒；離島最早曙光是6時5分7秒在台東縣蘭嶼紅頭山、日出時間是6時29分23秒；本島平地最早曙光則是台東縣三仙台嶼，預計6時10分22秒可迎接第一道曙光，直到6時34分54秒日出。

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台北市立天文館指出，2022年全國最後一道陽光則消失在太平島，日落時間為18時11分32秒，同為離島的金門烈嶼為17時30分47秒。台灣本島的最晚日落是在屏東縣泰武鄉的北大武山，日落時間為17時31分19秒，平地則為高雄西子灣的17時26分33秒。

為方便民眾規劃迎接第一道曙光行程，台北天文館特別製作「2023年元旦曙光及日出地圖」，只要透過天文館網站點擊線上地圖，即可自動精算出所選地點的精確曙光與日出時間。相關詳細資訊請參閱臺北天文館網站
 ▲2023年元旦最早曙光及日出時間表。（圖／台北市立天文館）

▲2023年元旦最早曙光及日出時間表。（圖／台北市立天文館） 

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