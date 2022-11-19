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「10年觀賞條件最佳」火星衝12月登場　還有雙子座流星雨

▲12月8日的「火星衝」是未來十年觀賞條件最佳的一次。（圖／台北市立天文館提供）

▲12月8日的「火星衝」是未來十年觀賞條件最佳的一次。（圖／台北市立天文館提供）

楊惠琪／台北報導

台北市立天文館天文預報指出，12月的夜空精彩可期，有暌違兩年多的「火星衝」預計12月8日報到，這也是未來10年內距離最近的一次火星衝，觀賞條件佳；此外，年度最盛大的雙子座流星雨也將於12月14日來到極大期，每小時可達150顆。天文館今（19日）17時將舉辦「宇宙紀事」講座，進行星象解說。

天文館指出，12月8日登場的「火星衝」不僅是兩年多來火星再次接近地球，而且是未來十年內距離最近的一次火星衝，在此前後一、兩週內，火星亮度達到-1.9等，透過望遠鏡可以看到它表面的細節變化，而且整夜可見，是觀察火星的最佳時機。

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而今年壓軸的重要天文盛事雙子座流星雨，預測將在12月14日來到極大期，每小時數量可達150顆，多彩又大量的流星讓人目不暇給，將為繁星熠熠的冬季星空帶來最精彩的一幕。

天文館表示，今天舉辦的「宇宙紀事」講座中，除了分享觀賞流星雨和火星衝的秘訣外，還將介紹火星上的流星、太陽風暴以及剛發射成功的「阿提米斯」重返月球計畫等最新天文發現與進展，並有星象解說節目、透過望遠鏡觀賞木星等，活動免費但名額有限，請於台北天文館官網「活動報名」登錄參加。

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