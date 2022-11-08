　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚抬頭看血月！　罕見「月掩天王星」錯過再等2322年

記者黃翊婷／綜合報導

今日（8日）晚間將出現「月全食＋月掩天王星」的天文奇景，台北市立天文館表示，台灣民眾有機會全程目睹月全食，在全食階段期間，也就是俗稱的「血月」，紅色月亮會高掛在夜空中長達1小時26分鐘，同時出現的還有千年罕見的「月掩天王星」，若錯過這次機會，還要再等2322年才有機會再看到。

▲千年罕見「月全食掩天王星」明晚登場。（圖／台北市立天文館提供）

▲千年罕見的「月掩天王星」今晚登場。（圖／台北市立天文館提供，下同。）

根據天文館預報，今日傍晚5時02分在月球升起的數分鐘之後，民眾可選擇東方視野無遮蔽處觀賞，月球於傍晚5時08分開始進入地球本影，由「初虧」拉開月食序幕，接著缺角逐漸擴大，至傍晚6時16分「食既」，月球完全進入地球本影，全食階段開始，整個月面將轉為暗紅色；傍晚6時59分「食甚」，月球最接近本影中心，月面此時最暗也最紅，直到晚間7時42分「生光」，月球開始離開本影，邊緣透出光芒，全食階段結束，月亮也開始逐漸由虧轉盈，預計在晚間8時49分「復圓」，恢復滿月形狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲千年罕見「月全食掩天王星」明晚登場。（圖／台北市立天文館提供）

▲月全食預報時間。

天文館表示，這次除了月全食，還有千年罕見的「月掩天王星」同時現身，只有台灣與韓國等地可見，雖然台灣在3年後的2025年即可再見月全食，不過，下次要看到月全食加上月掩天王星，則得等到4344年，也就是說，錯過這次機會，要經過2322年之後才有機會再看到。

天文館補充道，「月掩天王星」意指月球運行到地球和行星中間，三者恰好在同一條視線上，月亮遮住某顆行星的天文現象，正巧這次掩星發生時，月亮剛好處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見的天文奇景創造極良好的觀察條件。

台北市立天文館將在今日傍晚5時30分至晚間9時，開放位於頂樓第二觀測室的專業望遠鏡，讓民眾能親眼目睹這次的天文奇景，現場也將提供月食相關資料，遇雨則取消。另外，YouTube「台北天文館」頻道也有同步線上直播，天文虛擬主播將首次亮相，擔綱月全食線上直播解說。

▼天文虛擬主播今晚首次亮相，為民眾線上直播解說月全食。

▲千載難逢，「月全食掩天王星」將於周二晚間登場。（圖／台北市立天文館提供）

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
唐寶寶做惡夢　媽哭好久：天啊！我是不是要消失
3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝
投資人觀望期中選舉和通膨數據　美股勁揚423點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

28歲OL 3個月內確診2次　這一點卻讓她最崩潰

脾氣超拗！12星座「最難搞的點」大公開　天蠍就是要爭到贏

故宮鍾愛「藏寶山洞」　他護送第一批文物來台親曝原因

今晚抬頭看血月！　罕見「月掩天王星」錯過再等2322年

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

小四男童鬼抓人被打　反打回去竟遭「同學爸媽提告」要求轉班

Toyz自爆分手原因「看林襄DIY！」女友怒嗆：寧願看她都不跟我打P

速食店女員工哭訴心酸「被打0800」　同事卻扶牆狂笑　

影／神人用髒污車窗當畫布　灰塵化身波妞、喜洋洋

高端EUA審查全匿名挨轟！王必勝公布「14+1專家背景資料」

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

唐寶寶媽盼老闆有同理心　心疼曝：他整天不敢出門

28歲OL 3個月內確診2次　這一點卻讓她最崩潰

脾氣超拗！12星座「最難搞的點」大公開　天蠍就是要爭到贏

故宮鍾愛「藏寶山洞」　他護送第一批文物來台親曝原因

今晚抬頭看血月！　罕見「月掩天王星」錯過再等2322年

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

小四男童鬼抓人被打　反打回去竟遭「同學爸媽提告」要求轉班

Toyz自爆分手原因「看林襄DIY！」女友怒嗆：寧願看她都不跟我打P

速食店女員工哭訴心酸「被打0800」　同事卻扶牆狂笑　

影／神人用髒污車窗當畫布　灰塵化身波妞、喜洋洋

高端EUA審查全匿名挨轟！王必勝公布「14+1專家背景資料」

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

28歲OL 3個月內確診2次　這一點卻讓她最崩潰

謝志堅在中山大學西灣學院演講　建議港務公司朝物流體系整合投資

脾氣超拗！12星座「最難搞的點」大公開　天蠍就是要爭到贏

第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態

烏東頓內茨克仍是激戰中心　澤倫斯基：每天有數百俄軍喪生

故宮鍾愛「藏寶山洞」　他護送第一批文物來台親曝原因

台版柬埔寨3死　議員爆桃警10／14早獲報！警方回應了

新聞聲量公開！陳時中被2女擠下去　這新聞台特愛高虹安

唐寶寶做惡夢　媽哭好久：天啊！我是不是要消失

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

生活熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

11月下旬桃花超旺「4星座」

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

高端14專家全匿名！王必勝公布背景資料

即／唐寶寶媽媽聲明：本人和老闆無冤無仇

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

新竹球場又出包？直播突被「居民攔轎申冤」

北市章魚哥「天玉里」最新民調曝！

員工哭訴心酸　同事反而扶牆狂笑

更多熱門

相關新聞

明晚「血月」高掛夜空　還有千年罕見「月掩天王星」

明晚「血月」高掛夜空　還有千年罕見「月掩天王星」

「月全食掩天王星」天象奇景明晚登場！台北市立天文館指出，明（8日）晚登場的月全食，台灣民眾將可全程目睹「月全食」奇景，全程完整可見，在全食階段間，也就是俗稱的「血月」，紅月亮將高掛夜空長達1小時26分鐘，以肉眼即可觀賞，還有千年罕見的「月掩天王星」同時現身，錯過這一次，得再等2322年才有機會再看到。

千年罕見「月全食掩天王星」11/8登場　天文虛擬主播直播解說

千年罕見「月全食掩天王星」11/8登場　天文虛擬主播直播解說

「原子」小孩捲風波　天王星「出道日蒙塵」嘆：世事難料！

「原子」小孩捲風波　天王星「出道日蒙塵」嘆：世事難料！

11月天象「血月」最吸睛　錯過「月掩天王星」再等2322年

11月天象「血月」最吸睛　錯過「月掩天王星」再等2322年

萬聖節好康來了！　只要應景打扮「兒童新樂園」免費入園

萬聖節好康來了！　只要應景打扮「兒童新樂園」免費入園

關鍵字：

血月天王星台北市立天文館

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

莊凌芸父陳屍河堤！女兒悲痛發文

11月下旬桃花超旺「4星座」

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

康橋大飯店連賣高雄、台南2館　董座親曝：籌現金北上

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

高端14專家全匿名！王必勝公布背景資料

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面