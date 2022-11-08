今晚抬頭看血月！　罕見「月掩天王星」錯過再等2322年

記者黃翊婷／綜合報導

今日（8日）晚間將出現「月全食＋月掩天王星」的天文奇景，台北市立天文館表示，台灣民眾有機會全程目睹月全食，在全食階段期間，也就是俗稱的「血月」，紅色月亮會高掛在夜空中長達1小時26分鐘，同時出現的還有千年罕見的「月掩天王星」，若錯過這次機會，還要再等2322年才有機會再看到。

▲千年罕見的「月掩天王星」今晚登場。（圖／台北市立天文館提供，下同。）

根據天文館預報，今日傍晚5時02分在月球升起的數分鐘之後，民眾可選擇東方視野無遮蔽處觀賞，月球於傍晚5時08分開始進入地球本影，由「初虧」拉開月食序幕，接著缺角逐漸擴大，至傍晚6時16分「食既」，月球完全進入地球本影，全食階段開始，整個月面將轉為暗紅色；傍晚6時59分「食甚」，月球最接近本影中心，月面此時最暗也最紅，直到晚間7時42分「生光」，月球開始離開本影，邊緣透出光芒，全食階段結束，月亮也開始逐漸由虧轉盈，預計在晚間8時49分「復圓」，恢復滿月形狀。

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▲月全食預報時間。

天文館表示，這次除了月全食，還有千年罕見的「月掩天王星」同時現身，只有台灣與韓國等地可見，雖然台灣在3年後的2025年即可再見月全食，不過，下次要看到月全食加上月掩天王星，則得等到4344年，也就是說，錯過這次機會，要經過2322年之後才有機會再看到。

天文館補充道，「月掩天王星」意指月球運行到地球和行星中間，三者恰好在同一條視線上，月亮遮住某顆行星的天文現象，正巧這次掩星發生時，月亮剛好處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見的天文奇景創造極良好的觀察條件。

台北市立天文館將在今日傍晚5時30分至晚間9時，開放位於頂樓第二觀測室的專業望遠鏡，讓民眾能親眼目睹這次的天文奇景，現場也將提供月食相關資料，遇雨則取消。另外，YouTube「台北天文館」頻道也有同步線上直播，天文虛擬主播將首次亮相，擔綱月全食線上直播解說。

▼天文虛擬主播今晚首次亮相，為民眾線上直播解說月全食。