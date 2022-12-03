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「10年觀賞條件最佳」火星衝12／8登場　天文館直播解說

▲火星衝12月8日報到，是10年內距離最近的一次火星衝。（圖／台北市立天文館提供）

▲火星衝12月8日報到，是10年內距離最近的一次火星衝。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

天文迷注意！台北市立天文館指出，暌違兩年多的「火星衝」預計12月8日報到，這也是未來10年內距離最近的一次火星衝，觀賞條件極佳，天文館也將在當天晚上19時30分起，由天文館解說員與知名Vtuber（虛擬直播主），共同透過專業天文望遠鏡，在 YouTube「台北天文館」頻道介紹這顆神秘的紅色行星。

天文館指出，12月8日登場的「火星衝」不僅是兩年多來火星再次接近地球，而且是未來十年內距離最近的一次火星衝，在此前後一、兩周內，火星亮度達到-1.9等，透過望遠鏡可以看到它表面的細節變化，而且整夜可見。

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天文館進一步指出，火星衝大約每隔780天，兩年多才發生一次，此時火星、地球與太陽約略排成一線，經度相距180度，火星在太陽西落時東昇，直到日出前才落下，不僅整夜可見，而且離地球較近，視直徑較大也較亮，而在「衝」前後一個月內，透過較大口徑的望遠鏡可以看到平時難以得見的火星地形特徵、雲霾塵暴和極冠變化等，是最適合觀察火星的機會。

台北天文館在12月8日晚間將與春魚工作室合作直播，由解說員和Vtuber埃穆亞、熙歌透過輕鬆有趣的互動，提供精彩的火星畫面並了解相關知識。相關天象預報資訊及直播連結，請參閱天文館網站-出版品-2022火星衝專區

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