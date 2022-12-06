特斯拉暴衝撞進民宅！瞬間成廢墟　嬤看電視險遭撞「手腳抖不停」

▲一輛特斯拉失控撞進基隆一棟民宅內，現場滿目瘡痍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、翁子皓／基隆報導

胡姓男子今（6）日上午駕駛特斯拉，行經基隆市復興路時，擦撞停放路邊的一輛休旅車，隨後失控撞進一間民宅中，民宅的大門慘遭撞破，家具也被撞得東倒西歪，散落一地，景象滿目瘡痍。當時屋內一名阿嬤正在屋內，不過剛好在離比較遠的位置，幸運逃過一劫，但仍驚魂未定，直說自己因害怕全身仍然顫抖不停。

警方表示，今日上午11時許，1輛特斯拉行經基隆市中山區復興路段時，自撞路邊停放車輛後衝進民宅，整起事件造成2部自小客與2部機車遭衝撞及民宅內家俱受損，所幸無人傷亡。警方11時50分獲報到場，只見現場一片狼藉，所幸屋主當時並未在客廳，僅受驚嚇未遭波及

警方又說，胡男疑似恍神，駕駛特斯拉失控撞擊停放路旁車輛後，仍未煞停持續衝進民宅內。員警到場時，胡男能自行下車且未受傷，表示會負起賠償責任，胡男受測後酒測值為零，詳細事故原因有待調查釐清。

▲阿嬤表示平時都在跑步機上跑步，今天剛好不在，幸運逃過一劫。（圖／記者郭世賢翻攝）

69歲特斯拉胡姓駕駛表示，自己剛買這台車幾個月，車況沒有什麼問題，開車時速度也不快，時速大約30、40左右，不知道什麼原因，竟擦撞路邊停放的休旅車，隨後暴衝撞進民宅中。

住戶阿嬤驚魂未定表示，當時她人在屋內看電視，耳邊傳來「嘣」一聲巨響！還來不及反應，就看見特斯拉衝入屋內，她說幸好當時她在房屋裡面一點的位置，不然她平時都是在客廳邊看電視，邊跑跑步機，如果當時她人在跑步機上，後果不堪設想。

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