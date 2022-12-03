台鐵「特仕車」2／3首航　吧檯車廂首推包租「北東2.4萬有找」

▲台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵EMU3000型新美學自強號首編「特仕車」明年2月3日起首航，即日起已開放10人以上團體旅客訂票外，由於第6節特仕車廂有吧檯設計，台鐵針對第6車廂首度開放供單一團體旅客「包租車廂」，12月7日開放預訂，以30人搭乘區間的自強號票價計費，以台北到台東為例，第6節吧檯車廂包車費2.4萬元有找。

台鐵EMU3000型首編「特仕車」被視為台灣觀光列車新亮點，將於明(2023)年2月3日首航，即起開放10人以上團體旅客訂票外，其中設有吧檯的第6車廂將有別其他車廂，不開放團體散客預訂，將首度推出「整車廂包車」，12月7日開放預訂，最多限30人，包車費採30人全票計費。

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根據規劃，特仕車2月3日首航，每逢周五到周日以21次、22次團體列車行駛樹林=台東間運行載客，22次自上午6時54分從樹林發車，11時28分抵達台東；21次下午4時05分從台東發車，晚間8時37分到樹林。

▲台鐵EMU3000特仕車11月抵台。（圖／台鐵局提供）

若民眾包租特仕車第6節車廂，以台北到台東車票為例，自強號全票價為783元，包車價以30人計費，等於包下第6節車廂約2萬3490元，2.4萬元有找。

台鐵表示，因應國旅日益熱絡及促進花東地區觀光旅遊，2023年2月3日起逢周五、六、日恢復團體列車，將以新購EMU3000型特仕車行駛。其中特仕車第6車廂僅設30席座位，空間寬敞，且設有吧檯，適合商務會議及團康聯誼，將首次開放供單一團體旅客「包租車廂」，今年12月7日起受理。