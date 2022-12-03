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台鐵司機員、副站長愛在鐵道萌芽　「休假搭他開的火車」

▲▼台鐵司機員林洋壎與副站長林君黛愛在鐵道萌芽，今參加集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵司機員林洋壎與副站長林君黛愛在鐵道萌芽，今參加集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(12/3)在台北車站舉辦「2022、結婚快樂」集團結婚，30對佳偶完成人生歷史性一刻，台鐵司機員林洋壎與副站長林君黛兩人都是鐵道迷，因台鐵遇見一生的幸福，也因台鐵走過3年充滿挑戰的遠距離戀愛，曾為了見面搭了5小時火車，但也因遠距離學會珍惜彼此，即便林洋壎僅是在列車駕駛室遙望月台的林君黛，也感到幸福。

林洋壎2012年考進台鐵，2017年擔任司機員，林君黛2014年考進台鐵，結訓後擔任車掌，2019年轉任副站長迄今，兩人都是鐵道迷，2015年那年春天，兩人在台鐵北投員工訓練中心相遇，牽起兩人的緣分。

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回想相遇那一刻，林洋壎說，當時他們受訓教室很接近，下課時林君黛去廁所時，他就注意到國色天香美女，當時就決定要想辦法認識她，後來有次下課後在員訓中心KTV唱歌時看到她跟同學下來，他就把握良機跟她說話，也開始了遠距離戀愛。

▲▼台鐵司機員林洋壎與副站長林君黛愛在鐵道萌芽，今參加集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵司機員林洋壎與副站長林君黛愛在鐵道萌芽，今參加集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵司機員林洋壎與副站長林君黛愛在鐵道萌芽，今參加集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

為維繫感情，只能利用跑車空檔和休假時間，台北台中兩地跑，但能見上一面，他們就很滿足，也常常利用休假搭乘對方的車，最久的一次是從彰化到台東，當時南迴線尚未電氣化，一趟車程要5個小時之久，對他們來說，卻是難得相處時間，遠距離讓他們學會把握時間，也珍惜彼此。

林君黛還擔任車長時，曾與林洋壎輪值到同班列車，林洋壎說，當時是照班表排下來，很巧一年會有一、二次剛好同班車，可以一起工作，他是司機員，她是車長，他開車，女友是他的工作夥伴，「有種很滿足感覺」。後來林君黛下車站當副站長，他駕駛列車到台中站時，會在月台遠遠看著她，有空檔也會過去打個招呼。

▲▼台鐵司機員林洋壎與副站長林君黛愛在鐵道萌芽，今參加集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵司機員林洋壎與副站長林君黛愛在鐵道萌芽，今參加集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵的列車和車站充滿他們的足跡，林洋壎說，他們約會都會搭台鐵，也會到有很多故事的小站約會，它們很喜歡搭火車那種愜意感覺，無論是宜蘭、花蓮、台東或西部任何地方，都有他們的足跡，他們兩個都是鐵道迷，他喜歡研究車頭，她喜歡搭普通車。

林洋壎說，「鐵路牽起我們的緣分，連結我們的感情，車站、月台、列車上都有我們數不清的回憶，一起走過第八年，一起去了好多地方，終於要在集團婚禮，攜手邁向下個階段，繼續創造美麗人生。」
 

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